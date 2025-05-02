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ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр
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Франція і Польща підпишуть оборонний пакт на тлі загроз з боку росії та США - FT

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Франція та Польща 9 травня підпишуть угоду про співпрацю в обороні, енергетиці та економіці. Це відбувається на тлі загрози з боку рф та зміни політики США.

Франція і Польща підпишуть оборонний пакт на тлі загроз з боку росії та США - FT

Франція і Польща підпишуть новий всеосяжний двосторонній договір, який охоплюватиме питання оборони, енергетики та економіки, на тлі загроз збоку рф та зміни політики США. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, пакт буде підписаний президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском 9 травня, коли Європа святкуватиме 80-річчя закінчення Другої світової війни.

Ця угода розроблялася роками, але знову набула після заяв президента США Дональда Трампа і його погроз відкликати американські гарантії, які десятиліттями підтримували європейську безпеку.

Туск також посилає зараз повідомлення Вашингтону, нашому головному союзнику впродовж стількох років

 - сказав Александр Олех, аналітик з безпеки в Defence24, польському аналітичному центрі.

Це чіткий сигнал про те, що Польща не тільки залежить від США, а й може мати інших сильних ядерних союзників

 - додав він.

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Оборонний пакт з'явився після того, як Туск нещодавно припустив, що Польща відкрита для вивчення способів бути прикритою Францією, яка володіє ядерної зброєю. Туск також говорив про розробку Польщею власних ядерних боєголовок для стримування росії.

Франція десятиліттями заявляла, що "життєво важливі інтереси", які визначають застосування атомної зброї, мають "європейський вимір". Французький чиновник заявив, що Макрон і Туск навряд чи дійдуть якихось висновків щодо ядерного стримування, коли зустрінуться для підписання пакту.

Повідомляється, що документ охоплюватиме широке коло тем і надасть Польщі угоду, аналогічну тим, що вже об'єднують Францію, Німеччину, Італію та Іспанію. Франція також має вужчі договори, сфокусовані на обороні, з іншими країнами, як-от угода Ланкастер-хаус із Великою Британією.

Раніше цього тижня Туск заявив, що договір призведе до "дуже серйозного прискорення" економічної та військової безпеки на континенті.

Також Франція має намір активніше долучитися до енергетичного переходу Польщі — країни, що досі значною мірою залежить від вугілля. На тлі стрімкого зростання польських оборонних витрат (4,7% ВВП у 2025 році), Париж розраховує збільшити продаж своєї військової техніки — зокрема вертольотів, підводних човнів і літаків — попри конкуренцію з боку США та Південної Кореї.

Французький чиновник заявив, що договір також продемонстрував, що Париж розглядає Варшаву як дедалі важливішого партнера на тлі війни в Україні.

За інформацією, Макрон докладає дипломатичних зусиль, щоб вплинути на Трампа на мирних переговорах щодо України, які адміністрація США веде з москвою і Києвом, а також запобігти загрозі підвищення мит США на європейський імпорт.

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Франція і Польща модернізують двосторонній договір, укладений 1991 року, незабаром після того, як Польща звільнилася від комуністичного режиму і за кілька років до її вступу до НАТО, а потім до ЄС.

Мета полягає в тому, щоб поглибити і реалізувати ключові елементи франко-польських відносин, включно з оцінкою загроз, спільними оборонними проектами і розширенням діалогу зі стратегічних питань, зокрема ядерного стримування

- заявив французький чиновник.

Також, згідно з новим договором, Франція зможе збільшити продаж військової техніки Польщі.

Макрон зараз говорить про необхідність закуповувати європейське, але всі розуміють, що його пріоритетом є продаж французького [обладнання] Польщі та іншим партнерам по ЄС

- сказав колишній польський військовий чиновник.

Чесно кажучи, Франція насправді не взаємодіє з Польщею і не бачить у нас хорошого партнера, але тепер, коли США змінюють свою політику, вони також бачать можливість посилити свою присутність тут

- сказав Александр Олех.

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Аліна Волянська

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