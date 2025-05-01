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Низка країн ЄС просять про виняток для збільшення витрат на оборону

Київ • УНН

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На тлі агресії рф проти України 16 країн у ЄС ініціювали запит на активацію "пункту про виняток". Це має полегшити перехід до вищих оборонних витрат на національному рівні.

Низка країн ЄС просять про виняток для збільшення витрат на оборону

16 країн Європейського Союзу вирішили зробити запит на активацію передбаченого планом нарощування необхідного оборонного потенціалу у ЄС "пункту про виняток", що має полегшити перехід до необхідних вищих оборонних витрат на національному рівні, повідомили у Раді ЄС 30 квітня, пише УНН.

Деталі

Посилаючись на висновки Європейської ради з європейської оборони від 6 березня 2025 року, усі держави-члени, як зазначається, віддані нарощуванню необхідного оборонного потенціалу у ЄС.

Реформована структура економічного управління ЄС дозволяє державам-членам, як вказано, "використовувати гнучкість, коли виняткові обставини, що знаходяться поза контролем держави-члена, істотно впливають на державні фінанси відповідної держави-члена, при цьому забезпечуючи фіскальну стійкість у середньостроковій перспективі".

Як зазначено Європейською комісією у її повідомленні від 19 березня, агресивна війна росії проти України та її загроза європейській безпеці є такими винятковими обставинами і впливають на державні фінанси, вимагаючи нарощування оборонного потенціалу.

У цьому контексті Рада ініціювала скоординований запит на активацію "пункту про виняток" на національному рівні (national escape clause). Наразі Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Греція, Хорватія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Португалія, Словенія, Словаччина та Фінляндія вирішили зробити запит на активацію пункту

- повідомили у євроінституції.

В інших випадках, як зазначається, також продовжується вже заплановане нарощування оборонного потенціалу. Вищевикладене не завдає шкоди специфіці безпекової та оборонної політики деяких держав-членів.

Пункт охоплює період чотири роки і максимум 1,5 відсотка ВВП у гнучкості. Держави-члени залишаються прихильними до впровадження переглянутої структури економічного управління також протягом усього терміну дії пункту.

Використання гнучкості, як зазначається, полегшить перехід до необхідних вищих оборонних витрат на національному рівні в державах-членах, забезпечуючи при цьому стійкість боргу. Це, як очікується, "суттєво сприятиме зміцненню безпеки ЄС та захисту наших громадян, одночасно зміцнюючи його загальну оборонну готовність, скорочуючи його стратегічну залежність, усуваючи його критичні прогалини у можливостях та зміцнюючи європейську оборонну технологічну та промислову базу відповідно до всього Союзу".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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