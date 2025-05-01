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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ряд стран ЕС просят об исключении для увеличения расходов на оборону

Киев • УНН

 • 2844 просмотра

На фоне агрессии россии против Украины 16 стран в ЕС инициировали запрос на активацию "пункта об исключении". Это должно облегчить переход к высшим оборонным расходам на национальном уровне.

Ряд стран ЕС просят об исключении для увеличения расходов на оборону

16 стран Европейского Союза решили запросить активацию предусмотренного планом наращивания необходимого оборонного потенциала в ЕС "пункта об исключении", что должно облегчить переход к необходимым более высоким оборонным расходам на национальном уровне, сообщили в Совете ЕС 30 апреля, пишет УНН.

Детали

Ссылаясь на выводы Европейского совета по европейской обороне от 6 марта 2025 года, все государства-члены, как отмечается, привержены наращиванию необходимого оборонного потенциала в ЕС.

Реформированная структура экономического управления ЕС позволяет государствам-членам, как указано, "использовать гибкость, когда исключительные обстоятельства, находящиеся вне контроля государства-члена, существенно влияют на государственные финансы соответствующего государства-члена, при этом обеспечивая фискальную устойчивость в среднесрочной перспективе".

Как отмечено Европейской комиссией в ее сообщении от 19 марта, агрессивная война россии против Украины и ее угроза европейской безопасности являются такими исключительными обстоятельствами и влияют на государственные финансы, требуя наращивания оборонного потенциала.

В этом контексте Совет инициировал скоординированный запрос на активацию "пункта об исключении" на национальном уровне (national escape clause). Сейчас Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Греция, Хорватия, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия решили сделать запрос на активацию пункта

- сообщили в евроинституте.

В других случаях, как отмечается, также продолжается уже запланированное наращивание оборонного потенциала. Вышеизложенное не наносит ущерба специфике политики безопасности и обороны некоторых государств-членов.

Пункт охватывает период четыре года и максимум 1,5 процента ВВП в гибкости. Государства-члены остаются приверженными внедрению пересмотренной структуры экономического управления также в течение всего срока действия пункта.

Использование гибкости, как отмечается, облегчит переход к необходимым более высоким оборонным расходам на национальном уровне в государствах-членах, обеспечивая при этом устойчивость долга. Это, как ожидается, "существенно будет способствовать укреплению безопасности ЕС и защите наших граждан, одновременно укрепляя его общую оборонную готовность, сокращая его стратегическую зависимость, устраняя его критические пробелы в возможностях и укрепляя европейскую оборонную технологическую и промышленную базу по всему Союзу".

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину04.03.25, 10:59 • 112143 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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