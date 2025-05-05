Туску кинули під ноги димову шашку під час меморіальних заходів у Нідерландах

Під час святкування Дня визволення у Нідерландах, де Дональд Туск та його нідерландський колега Дік Схоф мали запалити так зване "полум'я визволення", хтось із натовпу жбурнув до ніг прем'єра Польщі фаєр. Голову польського уряду миттєво зняли зі сцени. Про це повідомляє УНН із посиланням на RMF24.

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5 травня Дональд Туск взяв участь у святкуванні 80 річниці з Дня визволення Нідерландів, присвяченого завершенню німецької окупації.

Під час церемонії до ніг польського прем'єр-міністра впав фаєр, який хтось жбурнув з натовпу, окремі люди з якого тримали плакати з критикою війни в секторі Газа. Туска миттєво зняли зі сцени.

Видання зазначає, що цей інцидент міг бути спрямований проти польського прем'єра. Водночас під час попередньої частини церемонії, коли виступав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, деякі люди вигукували пропалестинські гасла. Нідерландські ЗМІ повідомили про п'ятьох заарештованих осіб.

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