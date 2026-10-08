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Париж призвал Британию «полностью вернуться» в ЕС

Киев • УНН

 • 1768 просмотра

Ролан Лескюр пригласил Великобританию вернуться в ЕС после слов Энди Бернэма о возможности второго референдума по Brexit. Он также связал возвращение с участием в программе Made In Europe.

Париж призвал Британию «полностью вернуться» в ЕС

Министр финансов Франции Ролан Лескюр призвал Великобританию "полностью вернуться" в ЕС. Это произошло после того, как британский премьер-министр Энди Бернем в своей будущей предвыборной программе лейбористов заявил, что второй референдум по Brexit "возможен". Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Подробности

Лескюр сказал, что пребывание в блоке связано с некоторыми трудностями, но позволяет государствам-членам лучше решать проблемы, с которыми сталкивается мир.

На прошлой неделе Бернем заявил, что Великобритании необходимо "рассмотреть варианты", начиная от сохранения нынешнего положения, возвращения в таможенный союз или на единый рынок и заканчивая "полным" возвращением.

Отвечая на вопрос о комментариях британского премьер-министра, Лескюр сказал BBC: "Британский народ принял решение, и это, очевидно, его стопроцентное право, и если они готовы вернуться, им придется принять решение".

"Но что я могу им сказать: возвращайтесь в любое время", — сказал французский министр.

Недавно Бернем предупредил, что запланированные правила ЕС для поддержки европейских производителей нанесут ущерб Великобритании.

Премьер-министр Великобритании выразил обеспокоенность по поводу того, как запланированная программа "Сделано в Европе" (Made In Europe) может повлиять на британскую промышленность и цепочки поставок.

Предложения направлены на защиту промышленности ЕС от китайских конкурентов путем предоставления компаниям внутри блока приоритета в государственных контрактах и субсидиях. Автомобильная промышленность ЕС призвала включить Великобританию, чтобы предотвратить сбои в собственных цепочках поставок.

На вопрос о возможности того, что Великобритания не будет включена в программу, Лескюр ответил: "Возвращайтесь, и вы будете за столом переговоров, и мы вместе обсудим все эти вопросы".

Автомобильная промышленность Британии оказалась перед «сложным выбором» между рынками Китая и ЕС04.10.26, 14:07 • 16802 просмотра

Юлия Шрамко

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