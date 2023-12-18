Илон Маск призвал человечество заселять Луну и Марс

Илон Маск заявил, что людям стоит заселять другие планеты. Он указал на Марс и Луну. Об этом в воскресенье, 17 декабря, он написал в социальной сети Х, передает УНН.

Человечество должно иметь базу на Луне, города на Марсе, и быть там, среди звезд! написал он.

Американский предприниматель отметил, что от первого полета самолета, сконструированного братьями Райт, до высадки на Луну прошло всего 66 лет, а с момента последней высадки на Луну прошло уже полвека. Маск подчеркнул, что такой длительный срок не может быть наивысшим достижением человечества как цивилизации.

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