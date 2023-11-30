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"Идите к черту": Маск остро ответил компаниям, отказавшимся от сотрудничества с соцсетью X

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 10:19  •  4308 просмотра

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Илон Маск осудил бренды, бойкотирующие рекламу в социальной сети после обвинений в антисемитизм и в его адрес, утверждая, что их бойкот может потенциально "убить" сеть.

миллиардер Илон Маск раскритиковал бренды, которые отказались от рекламы в социальной сети X после того, как его обвинили в антисемитизме. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

детали 

Во время выступления на саммите DealBook в Нью-Йорке Маск сказал, что рекламодатели пытались "шантажировать" его и своими действиями они могут "убить" соцсеть, которая зависит от рекламных доходов.

Если кто-то пытается шантажировать меня рекламой, шантажировать меня деньгами ,то идите к черту [Go f * ck yourself-ред.]

 - заявил миллиардер.

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В то же время он заявил, что бойкот крупных брендов может убить соцсеть Х, а весь мир будет знать, кто это сделал.

дополнения 

фактически за несколько минут до этого Маск извинился за свой твит 15 ноября, в котором поддержал антисемитский пост на X. По его словам, это был, пожалуй, худший пост в его истории сообщений. Миллиардер также отметил, что этот пост стоил ему 40 миллионов долларов штрафа от Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Также посылая  к черту рекламодателей, объявивших бойкот его соцсети, Маск упомянул Боба, вероятно речь идет о генеральном директоре Disney Бобе Игере, компания которого приостановила рекламу на X.

Контекст 

15 ноябрьский Маск был вовлечен в скандал после поддержки публикации на X. Белый дом осудил то, что он назвал "отвратительной пропагандой антисемитской и расистской ненависти", которая "противоречит нашим основным ценностям как американцев".

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Крупнейшие американские компании, в частности Walt Disney, Warner Bros Discovery (WBD.O) и материнская компания NBCUniversal Comcast, приостановили свою рекламу в социальной сети.

Напомним 

Израиль в понедельник принял с визитом Илона Маска, на фоне заявлений о достижении принципиального соглашения об использовании связи Starlink его компании SpaceX в Секторе Газа, где пауза в войне против ХАМАС совпала с визитом технологического предпринимателя. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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