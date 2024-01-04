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SpaceX запустила першу серію супутників з можливістю прямого доступу до стільникового зв'язку

SpaceX запустила першу серію супутників з можливістю прямого доступу до стільникового зв'язку

Київ • УНН

 • 69799 перегляди

SpaceX запустила супутники Starlink для прямого телефонного зв'язку зі смартфонами. Спочатку послуга буде надаватися за допомогою текстових повідомлень.

SpaceX запустила ракету Falcon 9 з першим набором супутників Starlink, які можуть передавати телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Американський оператор бездротового зв'язку використовуватиме супутники Starlink, що належать компанії SpaceX Ілона Маска, щоб надати мобільним користувачам доступ до мережі в деяких частинах Сполучених Штатів.

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Інші провайдери бездротового зв'язку в усьому світі, зокрема японська KDDI, австралійська Optus, новозеландська One NZ, канадська Rogers, співпрацюватимуть зі SpaceX для запуску технології прямого зв'язку.

За даними телекомунікаційної компанії T-Mobile, послуга прямого зв'язку спочатку почнеться з обміну текстовими повідомленнями, а найближчими роками підуть можливості передавання аудіо та інших даних.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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