SpaceX запустила першу серію супутників з можливістю прямого доступу до стільникового зв'язку
Київ • УНН
SpaceX запустила супутники Starlink для прямого телефонного зв'язку зі смартфонами. Спочатку послуга буде надаватися за допомогою текстових повідомлень.
SpaceX запустила ракету Falcon 9 з першим набором супутників Starlink, які можуть передавати телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Американський оператор бездротового зв'язку використовуватиме супутники Starlink, що належать компанії SpaceX Ілона Маска, щоб надати мобільним користувачам доступ до мережі в деяких частинах Сполучених Штатів.
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Інші провайдери бездротового зв'язку в усьому світі, зокрема японська KDDI, австралійська Optus, новозеландська One NZ, канадська Rogers, співпрацюватимуть зі SpaceX для запуску технології прямого зв'язку.
За даними телекомунікаційної компанії T-Mobile, послуга прямого зв'язку спочатку почнеться з обміну текстовими повідомленнями, а найближчими роками підуть можливості передавання аудіо та інших даних.
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