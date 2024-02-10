Starlink у российских оккупантов: покупают "втемную", используют на линии фронта, а отключить трудно или вовсе невозможно

Социальными сетями распространяются кадры использования российскими военными терминалов Starlink на оккупированных территориях. Терминалы могут закупать через третьи страны и передавать их рф. В то же время в SpaceX отмечают, что компания не ведет никаких дел с российским правительством или его военными, пишет УНН.

Детали

На своей странице в Facebook инженер из Киева Олег Кутков, который, по данным портала Милитарный, поставляет терминалы Starlink военным, отметил, что в последние дни в соцсетях распространяются фотографии, на которых видно, что россияне начали использовать терминалы Starlink на передовой.

Появилось много жалоб на стабильность связи и скорость в районе ЛБЗ. Действительно, россияне начали активно использовать терминалы на линии фронта. Терминалы активно закупаются и перепродаются российскими реселлерами, чего они совсем не скрывают. Закупка идет через третьи страны, на подставных лиц. Оплата идет так же - говорится в заметке Куткова.

Он считает, что отследить и ликвидировать такие схемы невозможно, объясняя это тем, что украинские волонтеры так же по всем странам ищут терминалы и оплачивают с разных карт.

Также он пишет, что терминалы Starlink работают на всей территории Украины, в том числе в ее временно оккупированных частях, а в небольшой зоне действия невозможно различить, где чей терминал.

Реакция SpaceX

В то же время, в SpaceX заявили, что компания не ведет никаких дел с российским правительством или его военными, а также, что терминалы не работают в россии. Также в SpaceX отметили, что никогда не продавали Starlink и не отправляли оборудование в россию.

Также Starlink не работает в Дубае и его нельзя там купить.

Если SpaceX получает информацию о том, что терминал Starlink используется санкционной или неавторизованной стороной, мы расследуем претензию и принимаем меры для дезактивации терминала, если она подтвердится - добавляют в компании.

Напомним,

Starlink впервые появился в Украине в 2022 году, сразу после полномасштабного российского вторжения. 28 февраля 2022 года в Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета Starlink, а уже 19 апреля Starlink начал работу над открытием представительства в Украине.

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