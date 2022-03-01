Starlink вже працює в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink вже працює в Україні, про це повідомляє Олег Кутков на своїй сторінці у Twitter, інформує УНН.
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Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink, яку Ілон Маск передав Україні вже працює в Києві.
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"Успіх! SpaceX Starlink працює в Києві! Dishy поставили просто за моїм вікном, навіть без налаштувань", - йдеться у повідомленні.
За данними сервісу Speedtest, швидкість завантаження коливається від 100 до 200 МБ/с.
Як писав УНН, Ілон Маск відповів згодою на прохання Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету.