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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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10:44 • 2340 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

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Starlink вже працює в Україні

Starlink вже працює в Україні

Київ • УНН

 • 456986 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink вже працює в Україні, про це повідомляє Олег Кутков на своїй сторінці у Twitter, інформує УНН.

Деталі

Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink, яку Ілон Маск передав Україні вже працює в Києві.

Цитата

"Успіх! SpaceX Starlink працює в Києві! Dishy поставили просто за моїм вікном, навіть без налаштувань", - йдеться у повідомленні.

За данними сервісу Speedtest, швидкість завантаження коливається від 100 до 200 МБ/с.

Як писав УНН, Ілон Маск відповів згодою на прохання Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету.

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