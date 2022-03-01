Starlink уже работает в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Первая партия станций спутникового Интернета StarLink уже работает в Украине, об этом сообщает Олег Кутков на своей странице в Twitter, информирует УНН.
Детали
Первая партия станций спутникового Интернета StarLink, которую Илон Маск передал Украине уже работает в Киеве.
Цитата
"Успех! SpaceX Starlink работает в Киеве! Dishy поставили прямо за моим окном, даже без настроек", - говорится в сообщении.
По данным сервиса Speedtest, скорость загрузки колеблется от 100 до 200 МБ/сек.
Как писал УНН, Илон Маск ответил согласием на просьбу Министра цифровой трансформации Михаила Федорова по доступу к спутниковому интернету.