Starlink уже работает в Украине

Детали

Первая партия станций спутникового Интернета StarLink, которую Илон Маск передал Украине уже работает в Киеве.

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"Успех! SpaceX Starlink работает в Киеве! Dishy поставили прямо за моим окном, даже без настроек", - говорится в сообщении.

По данным сервиса Speedtest, скорость загрузки колеблется от 100 до 200 МБ/сек.

Как писал УНН, Илон Маск ответил согласием на просьбу Министра цифровой трансформации Михаила Федорова по доступу к спутниковому интернету.