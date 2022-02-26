Маск відкрив термінали Starlink для України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Ілон Маск відповів згодою на прохання Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету. Про це він повідомив у Twitter, інформує УНН.
Деталі
Маск публічно заявив про відкриття терміналів Starlink для України у Twitter, коментуючи твіт із проханням міністра.
Цитата
“Сервіси Starlink вже доступні для України. Більше терміналів згодом”, — написав Маск.
Довідка
Starlink — супутникова система, яка надає доступ до швидкісного інтернету у будь-якій точці планети.