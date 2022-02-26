Маск открыл терминалы Starlink для Украины

Детали

Маск публично заявил об открытии терминалов Starlink для Украины в Twitter, комментируя твит с просьбой министра.

Цитата

“Сервисы Starlink уже доступны для Украины. Другие терминалы в пути”, — написал Маск.

Справка

Starlink - это глобальная спутниковая система, позволяющая обеспечить людей скоростным интернетом.