Маск открыл терминалы Starlink для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Илон Маск ответил согласием на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова о доступе к спутниковому интернету. Об этом он сообщил в Twitter, информирует УНН.
Детали
Маск публично заявил об открытии терминалов Starlink для Украины в Twitter, комментируя твит с просьбой министра.
Цитата
“Сервисы Starlink уже доступны для Украины. Другие терминалы в пути”, — написал Маск.
Справка
Starlink - это глобальная спутниковая система, позволяющая обеспечить людей скоростным интернетом.