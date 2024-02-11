Разведка подтвердила использование рф Starlink на фронте: перехват разговора

Украинская разведка подтверждает использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink на фронте.

Для налаживания доступа к интернету терминалы установили, например, в подразделениях 83-й одшбр вс рф.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает использование систем спутниковой связи Starlink российскими оккупантами на фронте. Радиоперехват разговора захватчиков свидетельствует, что для налаживания доступа к интернету терминалы Starlink установили, например, в подразделениях 83-й одшбр ссс рф - информирует ГУР.

Сообщается, что оккупационные войска 83-й десантно-штурмовой бригады террористической россии действуют в Донецкой области вблизи Клещеевки и Андреевки.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в социальных сетях распространяются кадры использования российскими военными терминалов Starlink на оккупированных территориях. Терминалы могут закупать через третьи страны и передавать их рф. В то же время в SpaceX отмечают, что компания не ведет никаких дел с российским правительством или его военными.