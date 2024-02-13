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Терминалы Starlink оккупанты закупают в арабских странах - ГУР

Терминалы Starlink оккупанты закупают в арабских странах - ГУР

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 07:43  •  6065 просмотра

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Украинская разведка подтверждает, что российские войска закупают спутниковые интернет-терминалы Starlink в арабских странах для использования в войне против Украины.

Главное управление разведки Минобороны Украины обнаружило, что россия закупает в арабских странах средства связи, в том числе терминалы спутникового интернета Starlink, для использования в войне против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, пишет УНН.

Детали

В свежем радиоперехвате российские оккупанты обсуждают соответствующие возможности приобретения терминала спутниковой связи Starlink.

По словам одного из захватчиков, "арабы привозят все: провода, вайфай, роутер...", а стоимость закупки устройства Starlink составляет 200 тысяч рублей,

- говорится в сообщении.

Напомним

Украинская разведка подтверждает использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink на фронте.

Для налаживания доступа к интернету терминалы установили, например, в подразделениях 83-й одшбр ссср рф.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
Термінали Starlink окупанти закуповують в арабських країнах - ГУР
Occupants buy Starlink terminals in Arab countries - DIU
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Терминалы Starlink оккупанты закупают в арабских странах - ГУР

Украинская разведка подтверждает, что российские войска закупают спутниковые интернет-терминалы Starlink в арабских странах для использования в войне против Украины.

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