Терминалы Starlink оккупанты закупают в арабских странах - ГУР

В Днепропетровской области ночью уничтожили 10 "шахедов", под ударом были объекты энергетики и инфраструктуры - ОВА

Во время ночных атак 10 беспилотников "шахед" были сбиты в Днепропетровской области, объекты энергетики и инфраструктуры в Днепре подверглись ударам.