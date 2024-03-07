WP: конгресмени розпочали розслідування щодо SpaceX Маска через повідомлення про використання росією Starlink

Демократи із Палати представників США розпочали розслідування щодо SpaceX Ілона Маска, перевіряючи, чи вжила компанія адекватних заходів безпеки, щоб завадити росії розгорнути її супутниковий інтернет-сервіс Starlink у війні проти України, повідомляє The Washington Post, пише УНН.

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Конгресмени-демократи Джеймі Раскін та Роберт Гарсія у середу ввечері направили листа з вимогою, щоб компанія повідомляла про скарги на можливі незаконні придбання терміналів Starlink, у тому числі на окупованих росією територіях України. Американські законодавці заявили, що вони стривожені твердженнями представників української розвідки про те, що російські сили розгорнули термінали компанії на сході України, що потенційно суперечить санкціям США.

Конгресмени попередили президента SpaceX Гвінн Шотвелл, що передбачуване використання росією Starlink "несе серйозну загрозу безпеці України, життю українців та національній безпеці США".

"Ми стурбовані тим, що у вас може не бути відповідних загороджень і політики", - написали Раскін і Гарсія в листі, отриманому виключно The Washington Post.

Існують давні побоювання щодо широкого впливу, який SpaceX і Маск, генеральний директор та засновник компанії, мають на конфлікт, пише видання.

У розслідуванні, як вказано, "наголошується, наскільки життєво важливою послуга Starlink була для військових зусиль України, забезпечуючи основу її цифрового зв'язку на полі бою з того часу, як росія вторглася до країни два роки тому".

"Законодавці стурбовані тим, що Starlink тепер може надати аналогічну перевагу росії після того, як представники української розвідки заявили у лютневому повідомленні у блозі, що російські війська все частіше використовують системи супутникового зв'язку Starlink", - ідеться у публікації.

Раскін, головний демократ у комітеті з нагляду, і Гарсія, головний демократ у підкомітеті з національної безпеки, заявили, що передбачуване широке використання систем Starlink порушує "додаткові питання щодо ефективності заходів безпеки вашої компанії та дотримання санкцій США та експортного контролю".

Маск заявив, що повідомлення про те, що компанія продає термінали Starlink до росії, "категорично неправдиві".

"Наскільки нам відомо, жоден Starlink не був проданий прямо чи опосередковано росії", - зазначав Маск у повідомленні на X.

Проте американські законодавці пишуть, що вони стурбовані тим, що росія може використати цю технологію за межами своїх кордонів. Згідно з листом законодавців, українські офіційні особи припустили, що російські війська отримали термінали незаконно, в обхід санкцій, купуючи їх через посередників у сусідніх країнах.

Конгресмени поцікавилися у SpaceX, які дії вона зробила для усунення уразливостей безпеки, які росія могла б використати для незаконного придбання терміналів Starlink, а також поцікавилися, як компанія працює з іншими регуляторами США для запобігання незаконній торгівлі супутниковими терміналами.

"Законодавці лише розпочинають розслідування, але планують зв'язатися з Пентагоном та іншими відповідними відомствами", - зазначається у публікації.

"Дуже важливо, щоб росія була позбавлена будь-якої торгівлі, яка розширює можливості її збройних сил", - написали американські законодавці.

WSJ: Росія використовує тисячі терміналів Starlink в Україні