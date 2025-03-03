ЕС ищет варианты с изменением Starlink Маска для Украины - Politico

Европейская комиссия выясняет, как она может помочь Украине обеспечить пропускную способность спутниковой связи после того, как Илон Маск, как сообщается, угрожал прекратить доступ Украины к его сети Starlink, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Космические системы связи являются критически важным инструментом для Украины, но остается неясным, будет ли Маск продолжать предлагать Starlink, на фоне того, как война продолжается, пишет издание.

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В прошлом году Украина заявила, что в стране работает около 42 000 терминалов Starlink; около половины финансирует Польша.

Представитель Еврокомиссии Томас Ренье сказал, что Киев уже «выразил заинтересованность» в том, как он может использовать Govsatcom - объединенную сеть существующих национальных правительственных спутниковых возможностей ЕС - и IRIS², новую группу, которая должна заработать только в 2030-х годах.

«Комиссия будет продолжать свои контакты с Украиной в этом плане», - сказал Ренье.

Ранее на этой неделе депутат Европарламента от французской Renew Кристоф Грудлер в своем письме сообщил исполнительному органу ЕС, что он должен срочно «оценить все возможные альтернативные спутниковые решения, которые ЕС может предложить Украине» вместо Starlink.

Грудлер сказал, что ускорение развертывания Govsatcom в этом году путем пропуска процесса сертификации может сработать как временное решение, пока разрабатывается IRIS². Ренье сказал, что система предлагает Киеву «предварительные государственные услуги», не уточняя, что это будет на практике или как скоро она может заработать.

Другие варианты - это получение коммерческой мощности со спутников Eutelsat, Hispasat или SES, которые уже находятся на геостационарной орбите или из группировки OneWeb, пишет издание.

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