Франція поставить Україні винищувачі Mirage і додаткові зенітні ракети Aster - Макрон

17:15 • 5334 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33 • 7286 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
15:19 • 12106 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 17470 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 16823 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 32674 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 23555 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19260 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27418 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 70564 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайті
24 жовтня, 09:50 • 24892 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУР
24 жовтня, 09:56 • 37428 перегляди
Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині - ОВА
24 жовтня, 11:04 • 13026 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду
24 жовтня, 11:32 • 28109 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університету
24 жовтня, 11:40 • 27264 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 6570 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 32678 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 27391 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 28235 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 70567 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi"
14:55 • 7036 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"
12:41 • 11370 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайті
24 жовтня, 09:50 • 24979 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку
24 жовтня, 07:30 • 50070 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгу
23 жовтня, 15:24 • 33389 перегляди
Франція поставить Україні винищувачі Mirage і додаткові зенітні ракети Aster - Макрон

Київ • УНН

 • 690 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про надання Україні винищувачів Mirage та додаткових зенітних ракет Aster. Це рішення було озвучено під час зустрічі "коаліції охочих", де також обговорювалося посилення військової підтримки.

Франція поставить Україні винищувачі Mirage і додаткові зенітні ракети Aster - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна поставить Україні винищувачі Mirage і додаткові зенітні ракети Aster. Про це Макрон заявив під час зустрічі "коаліції охочих", повідомляє Єлисейський палац, передає УНН.

... маємо продовжувати посилювати нашу військову підтримку України. Потужності протиповітряної оборони, можливості дальньої дії, безпілотники та системи протидії безпілотникам. Я хочу підтвердити, що найближчими днями ми надамо додаткові ракети Aster, нові програми навчання та нові літаки Mirage. Разом з іншими колегами ми підтвердимо деякі додаткові ініціативи, але ми маємо зосередитися на цьому найвищому пріоритеті 

- сказав Макрон.

Він також зазначив, що Франція має намір продовжувати підтримувати енергетичну стійкість України всіма існуючими інструментами, і закликав ЄС розпочати роботу над 20-м пакетом санкцій.

Нагадаємо

Британія значно посилить військову підтримку України, оголосив прем’єр-міністр Кір Стармер під час зустрічі "Коаліції охочих", повідомивши про надання 5 тисяч нових ракет багатоцільового призначення для зміцнення української ППО перед зимовим періодом.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Електроенергія
Єлисейський палац
Кір Стармер
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Україна