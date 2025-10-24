Франція поставить Україні винищувачі Mirage і додаткові зенітні ракети Aster - Макрон
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна поставить Україні винищувачі Mirage і додаткові зенітні ракети Aster. Про це Макрон заявив під час зустрічі "коаліції охочих", повідомляє Єлисейський палац, передає УНН.
... маємо продовжувати посилювати нашу військову підтримку України. Потужності протиповітряної оборони, можливості дальньої дії, безпілотники та системи протидії безпілотникам. Я хочу підтвердити, що найближчими днями ми надамо додаткові ракети Aster, нові програми навчання та нові літаки Mirage. Разом з іншими колегами ми підтвердимо деякі додаткові ініціативи, але ми маємо зосередитися на цьому найвищому пріоритеті
Він також зазначив, що Франція має намір продовжувати підтримувати енергетичну стійкість України всіма існуючими інструментами, і закликав ЄС розпочати роботу над 20-м пакетом санкцій.
Британія значно посилить військову підтримку України, оголосив прем’єр-міністр Кір Стармер під час зустрічі "Коаліції охочих", повідомивши про надання 5 тисяч нових ракет багатоцільового призначення для зміцнення української ППО перед зимовим періодом.