Франция поставит Украине истребители Mirage и дополнительные зенитные ракеты Aster - Макрон

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине истребителей Mirage и дополнительных зенитных ракет Aster. Это решение было озвучено во время встречи "коалиции желающих", где также обсуждалось усиление военной поддержки.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна поставит Украине истребители Mirage и дополнительные зенитные ракеты Aster. Об этом Макрон заявил во время встречи "коалиции желающих", сообщает Елисейский дворец, передает УНН.

...мы должны продолжать усиливать нашу военную поддержку Украины. Мощности противовоздушной обороны, возможности дальнего действия, беспилотники и системы противодействия беспилотникам. Я хочу подтвердить, что в ближайшие дни мы предоставим дополнительные ракеты Aster, новые программы обучения и новые самолеты Mirage. Вместе с другими коллегами мы подтвердим некоторые дополнительные инициативы, но мы должны сосредоточиться на этом наивысшем приоритете 

- сказал Макрон.

Он также отметил, что Франция намерена продолжать поддерживать энергетическую устойчивость Украины всеми существующими инструментами, и призвал ЕС начать работу над 20-м пакетом санкций.

Напомним

Британия значительно усилит военную поддержку Украины, объявил премьер-министр Кир Стармер во время встречи "Коалиции желающих", сообщив о предоставлении 5 тысяч новых ракет многоцелевого назначения для укрепления украинской ПВО перед зимним периодом.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Техника
Энергетика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Электроэнергия
Елисейский дворец
Кир Стармер
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Украина