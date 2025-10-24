Франция поставит Украине истребители Mirage и дополнительные зенитные ракеты Aster - Макрон
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна поставит Украине истребители Mirage и дополнительные зенитные ракеты Aster. Об этом Макрон заявил во время встречи "коалиции желающих", сообщает Елисейский дворец, передает УНН.
...мы должны продолжать усиливать нашу военную поддержку Украины. Мощности противовоздушной обороны, возможности дальнего действия, беспилотники и системы противодействия беспилотникам. Я хочу подтвердить, что в ближайшие дни мы предоставим дополнительные ракеты Aster, новые программы обучения и новые самолеты Mirage. Вместе с другими коллегами мы подтвердим некоторые дополнительные инициативы, но мы должны сосредоточиться на этом наивысшем приоритете
Он также отметил, что Франция намерена продолжать поддерживать энергетическую устойчивость Украины всеми существующими инструментами, и призвал ЕС начать работу над 20-м пакетом санкций.
Напомним
Британия значительно усилит военную поддержку Украины, объявил премьер-министр Кир Стармер во время встречи "Коалиции желающих", сообщив о предоставлении 5 тысяч новых ракет многоцелевого назначения для укрепления украинской ПВО перед зимним периодом.