Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про надання 5 тисяч нових багатоцільових ракет Україні для зміцнення ППО перед зимовим періодом. Британія посилює військову підтримку та тиск на кремль.
Британія значно посилить військову підтримку України, оголосив прем’єр-міністр Кір Стармер під час зустрічі "Коаліції охочих", повідомивши про надання 5 тисяч нових ракет багатоцільового призначення для зміцнення української ППО перед зимовим періодом. Про це британський премєр заявив під час спілкування із журналістами, пише УНН.
Детаді
Стармер підкреслив, що Британія стоїть поряд із Україною, захищаючи свободу Європи від російської агресії, і висловив захоплення стійкістю українського народу. Він також наголосив на важливості міжнародного тиску на кремль, зокрема через санкції, запроваджені США, ЄС та Великою Британією, і підкреслив, що лідер рф володимир путін залишається єдиним, хто не бажає зупинити війну.
Британський прем’єр нагадав про трагедії останніх днів, коли внаслідок атак загинули діти, і заявив, що росія відштовхує будь-які перемовини.
Разом із нашими партнерами ми розробили конкретний план до кінця року і будемо робити все, щоб російська нафта та газ зникли з міжнародних ринків
Він зазначив, що Британія передасть Україні 5 тисяч багатоцільових ракет для захисту українського неба взимку.
Посилення британської програми підтримки має на меті не лише зміцнити українську оборону, а й збільшити військовий тиск на кремль разом із союзниками в "Коаліції охочих".
