"Штовхає нас до гуманітарної катастрофи": Зеленський заявив, що путін не показує, що хоче зупинити війну
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за підтримку та заявив, що путін штовхає Україну до "гуманітарної катастрофи".
Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за підтримку та заявив, що глава кремля володимир путін штовхає Україну до "гуманітарної катастрофи", повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
На початку двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Президент України сказав: "Так, я з вами згоден і знаю, що путін не показує, що хоче зупинити війну".
Зеленський сказав, що російська агресія "штовхає нас до такої гуманітарної катастрофи" з атаками, спрямованими на інфраструктуру, зокрема енергетичний сектор України.
"Ми вдячні вам, що ми не самотні в цій ситуації - з самого початку війни, але особливо зараз, це дуже важливо", – сказав Зеленський.
Кір Стармер, своєю чергою, сказав, що цього тижня було зроблено "величезні кроки вперед" для підтримки України, але "ми можемо зробити ще більше" щодо далекобійних можливостей, назвавши Велику Британію "найближчим прихильником і союзником Києва".
"Я справді думаю, що цього тижня ми можемо дійсно натиснути на російську нафту та газ. Цього тижня вже зроблено величезні кроки вперед. Я думаю, що ми можемо зробити ще більше в плані можливостей, зокрема... далекобійних можливостей, і, звичайно, життєво важливої роботи для "коаліції охочих", коли йдеться про необхідні гарантії безпеки. Тож у нас сьогодні є справді важлива справа, яку потрібно обговорити з "коаліцією охочих", - зазначив Стармер.
Зеленський прибув на Даунінг-стріт і зустрівся зі Стармером24.10.25, 14:56 • 1568 переглядiв