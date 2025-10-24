"Толкает нас к гуманитарной катастрофе": Зеленский заявил, что путин не показывает, что хочет остановить войну

$41.900.14
Киев • УНН

 • 356 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку и заявил, что путин толкает Украину к "гуманитарной катастрофе".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку и заявил, что глава кремля владимир путин толкает Украину к "гуманитарной катастрофе", сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

В начале двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Президент Украины сказал: "Да, я с вами согласен и знаю, что путин не показывает, что хочет остановить войну".

Зеленский сказал, что российская агрессия "толкает нас к такой гуманитарной катастрофе" с атаками, направленными на инфраструктуру, в частности энергетический сектор Украины.

"Мы благодарны вам, что мы не одиноки в этой ситуации - с самого начала войны, но особенно сейчас, это очень важно", – сказал Зеленский.

Кир Стармер, в свою очередь, сказал, что на этой неделе были сделаны "огромные шаги вперед" для поддержки Украины, но "мы можем сделать еще больше" в отношении дальнобойных возможностей, назвав Великобританию "ближайшим сторонником и союзником Киева".

"Я действительно думаю, что на этой неделе мы можем действительно надавить на российскую нефть и газ. На этой неделе уже сделаны огромные шаги вперед. Я думаю, что мы можем сделать еще больше в плане возможностей, в частности... дальнобойных возможностей, и, конечно, жизненно важной работы для "коалиции желающих", когда речь идет о необходимых гарантиях безопасности. Так что у нас сегодня есть действительно важное дело, которое нужно обсудить с "коалицией желающих", - отметил Стармер.

Зеленский прибыл на Даунинг-стрит и встретился со Стармером24.10.25, 14:56 • 1560 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Кир Стармер
Хранитель
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина