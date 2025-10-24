Зеленский прибыл на Даунинг-стрит и встретился со Стармером

$41.900.14
Эксклюзив
12:47 • 4712 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 7348 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 9972 просмотра
Украину завтра накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
07:57 • 20502 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 36428 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 54834 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 25363 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 19335 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 21718 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 31554 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье07:11 • 29694 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 32931 просмотра
Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога07:48 • 32215 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto09:50 • 18024 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo09:56 • 22583 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
12:47 • 4590 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto11:40 • 13191 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto11:32 • 14254 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 54787 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 55491 просмотра
Дональд Трамп
Блогеры
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Польша
Житомирская область
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»12:41 • 1028 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto09:50 • 18381 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 33291 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 28813 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 32845 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Saab JAS 39 Gripen
ИРИС-Т

Зеленский прибыл на Даунинг-стрит и встретился со Стармером

Киев • УНН

 • 1474 просмотра

Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на Даунинг-стрит. Это произошло после встречи Зеленского с королем Чарльзом в Виндзорском замке.

Зеленский прибыл на Даунинг-стрит и встретился со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Великобритании, прибыл в резиденцию главы британского правительства на Даунинг-стрит и встретился с премьер-министром страны Киром Стармером, соответствующую трансляцию вели британские СМИ, пишет УНН.

Детали

Как отмечает Sky News, Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит, где для него расстелили красную дорожку.

"Его снова тепло встретил сэр Кир Стармер. Они обнялись, а затем сфотографировались у дома номер 10", - пишет издание.

Затем они зашли внутрь.

Это произошло после того, как Зеленский встретился с королем Чарльзом ранее сегодня в Виндзорском замке.

Зеленский встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке24.10.25, 13:42 • 1406 просмотров

Сегодня с участием Зеленского ожидается заседание "коалиции желающих" для поддержки Украины.

"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить24.10.25, 10:50 • 36428 просмотров

Юлия Шрамко

