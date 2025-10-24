Зеленский прибыл на Даунинг-стрит и встретился со Стармером
Киев • УНН
Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на Даунинг-стрит. Это произошло после встречи Зеленского с королем Чарльзом в Виндзорском замке.
Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Великобритании, прибыл в резиденцию главы британского правительства на Даунинг-стрит и встретился с премьер-министром страны Киром Стармером, соответствующую трансляцию вели британские СМИ, пишет УНН.
Детали
Как отмечает Sky News, Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит, где для него расстелили красную дорожку.
"Его снова тепло встретил сэр Кир Стармер. Они обнялись, а затем сфотографировались у дома номер 10", - пишет издание.
Затем они зашли внутрь.
Это произошло после того, как Зеленский встретился с королем Чарльзом ранее сегодня в Виндзорском замке.
Сегодня с участием Зеленского ожидается заседание "коалиции желающих" для поддержки Украины.
