Зеленський прибув на Даунінг-стріт і зустрівся зі Стармером

Ексклюзив
12:47 • 7514 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 10044 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 10961 перегляди
Україну завтра накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
07:57 • 21446 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 56255 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 25656 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 19513 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21752 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31610 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29936 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Популярнi новини
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю24 жовтня, 07:11 • 30576 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 34211 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога07:48 • 33403 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть07:50 • 36754 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo09:56 • 23631 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen

12:47 • 7514 перегляди
Ексклюзив
12:47 • 7514 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 14079 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 15084 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію

24 жовтня, 06:00 • 56256 перегляди
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 56256 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 56259 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Житомирська область
Польща
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 1788 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 19176 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 34508 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 29119 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 33138 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Saab JAS 39 Gripen
IRIS-T

Зеленський прибув на Даунінг-стріт і зустрівся зі Стармером

Київ • УНН

 • 1578 перегляди

Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на Даунінг-стріт. Це сталося після зустрічі Зеленського з королем Чарльзом у Віндзорському замку.

Зеленський прибув на Даунінг-стріт і зустрівся зі Стармером

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Великій Британії, прибув до резиденції очільника британського уряду на Даунінг-стріт і зустрівся з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером, відповідну трансляцію вели британські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Як зазначає Sky News, Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт, де для нього розстелили червону доріжку.

"Його знову тепло зустрів сер Кір Стармер. Вони обійнялися, а потім сфотографувалися біля будинку номер 10", - пише видання.

Потім вони зайшли всередину.

Це сталося після того, як Зеленський зустрівся з королем Чарльзом раніше сьогодні у Віндзорському замку.

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Віндзорському замку24.10.25, 13:42 • 1456 переглядiв

Сьогодні за участю Зеленського очікується засідання "коаліції охочих" для підтримки України.

"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть24.10.25, 10:50 • 36984 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Кір Стармер
Чарльз ІІІ
Велика Британія
Володимир Зеленський