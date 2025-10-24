Зеленський прибув на Даунінг-стріт і зустрівся зі Стармером
Київ • УНН
Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на Даунінг-стріт. Це сталося після зустрічі Зеленського з королем Чарльзом у Віндзорському замку.
Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Великій Британії, прибув до резиденції очільника британського уряду на Даунінг-стріт і зустрівся з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером, відповідну трансляцію вели британські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
Як зазначає Sky News, Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт, де для нього розстелили червону доріжку.
"Його знову тепло зустрів сер Кір Стармер. Вони обійнялися, а потім сфотографувалися біля будинку номер 10", - пише видання.
Потім вони зайшли всередину.
Це сталося після того, як Зеленський зустрівся з королем Чарльзом раніше сьогодні у Віндзорському замку.
Сьогодні за участю Зеленського очікується засідання "коаліції охочих" для підтримки України.
