Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Віндзорському замку
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії у Віндзорському замку. Його зустріли королівським салютом та гімном України, після чого він оглянув 1-й батальйон Гренадерської гвардії.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із королем Великої Британії у Віндзорського замку, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Зеленському віддали королівський салют і прозвучав український гімн, коли він увійшов до чотирикутника замку.
Потім Президента України запросили провести огляд 1-го батальйону Гренадерської гвардії.
Зеленський відвідає Лондон для участі у зустрічі коаліції охочих - ЗМІ20.10.25, 18:08 • 3514 переглядiв
Потім Зеленський подякував охоронцю, який очолював огляд, а громадськість спостерігала з воріт.
Потім його провели всередину.
Додамо
За даними ЗМІ, відомо, що після завершення зустріч із королем Зеленський також вирушить на Даунінг-стріт, щоб зустрітися із прем'єром Британії Кіром Стармером.
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть24.10.25, 10:50 • 28716 переглядiв