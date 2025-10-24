Зеленский встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании в Виндзорском замке. Его встретили королевским салютом и гимном Украины, после чего он осмотрел 1-й батальон Гренадерской гвардии.
Детали
Зеленскому отдали королевский салют и прозвучал украинский гимн, когда он вошел в четырехугольник замка.
Затем Президента Украины пригласили провести осмотр 1-го батальона Гренадерской гвардии.
Затем Зеленский поблагодарил охранника, который возглавлял осмотр, а общественность наблюдала из ворот.
Затем его провели внутрь.
Добавим
По данным СМИ, известно, что после завершения встречи с королем Зеленский также отправится на Даунинг-стрит, чтобы встретиться с премьером Британии Киром Стармером.
