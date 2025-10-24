Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
Киев • УНН
Премьер-министр Кир Стармер объявил о предоставлении 5 тысяч новых многоцелевых ракет Украине для укрепления ПВО перед зимним периодом. Великобритания усиливает военную поддержку и давление на кремль.
Великобритания значительно усилит военную поддержку Украины, объявил премьер-министр Кир Стармер во время встречи "Коалиции желающих", сообщив о предоставлении 5 тысяч новых ракет многоцелевого назначения для укрепления украинской ПВО перед зимним периодом. Об этом британский премьер заявил во время общения с журналистами, пишет УНН.
Детали
Стармер подчеркнул, что Великобритания стоит рядом с Украиной, защищая свободу Европы от российской агрессии, и выразил восхищение стойкостью украинского народа. Он также отметил важность международного давления на кремль, в частности через санкции, введенные США, ЕС и Великобританией, и подчеркнул, что лидер рф владимир путин остается единственным, кто не желает остановить войну.
Британский премьер напомнил о трагедиях последних дней, когда в результате атак погибли дети, и заявил, что россия отталкивает любые переговоры.
Вместе с нашими партнерами мы разработали конкретный план до конца года и будем делать все, чтобы российская нефть и газ исчезли с международных рынков
Он отметил, что Великобритания передаст Украине 5 тысяч многоцелевых ракет для защиты украинского неба зимой.
Усиление британской программы поддержки имеет целью не только укрепить украинскую оборону, но и увеличить военное давление на кремль вместе с союзниками в "Коалиции желающих".
