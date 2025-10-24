$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 4160 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
16:33 • 5312 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
15:19 • 11355 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29 • 16746 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 16325 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 31980 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 23423 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 19211 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27354 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 70074 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5.1м/с
82%
738мм
Популярные новости
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 24197 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo24 октября, 09:56 • 36873 просмотра
Враг впервые применил КАБы по мирной Одесской области - ОВА24 октября, 11:04 • 12524 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 27210 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 26341 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ16:47 • 5414 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
12:47 • 31980 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 26388 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 27250 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 70074 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Блогеры
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Лондон
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"14:55 • 6426 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»12:41 • 11110 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 24228 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 49829 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 33154 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Су-34
Старлинк
Золото

Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер

Киев • УНН

 • 5322 просмотра

Премьер-министр Кир Стармер объявил о предоставлении 5 тысяч новых многоцелевых ракет Украине для укрепления ПВО перед зимним периодом. Великобритания усиливает военную поддержку и давление на кремль.

Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер

Великобритания значительно усилит военную поддержку Украины, объявил премьер-министр Кир Стармер во время встречи "Коалиции желающих", сообщив о предоставлении 5 тысяч новых ракет многоцелевого назначения для укрепления украинской ПВО перед зимним периодом. Об этом британский премьер заявил во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

Стармер подчеркнул, что Великобритания стоит рядом с Украиной, защищая свободу Европы от российской агрессии, и выразил восхищение стойкостью украинского народа. Он также отметил важность международного давления на кремль, в частности через санкции, введенные США, ЕС и Великобританией, и подчеркнул, что лидер рф владимир путин остается единственным, кто не желает остановить войну.

Британский премьер напомнил о трагедиях последних дней, когда в результате атак погибли дети, и заявил, что россия отталкивает любые переговоры.

 Вместе с нашими партнерами мы разработали конкретный план до конца года и будем делать все, чтобы российская нефть и газ исчезли с международных рынков 

– добавил Стармер.

Он отметил, что Великобритания передаст Украине 5 тысяч многоцелевых ракет для защиты украинского неба зимой. 

Усиление британской программы поддержки имеет целью не только укрепить украинскую оборону, но и увеличить военное давление на кремль вместе с союзниками в "Коалиции желающих".

"Толкает нас к гуманитарной катастрофе": Зеленский заявил, что путин не показывает, что хочет остановить войну24.10.25, 16:08 • 1960 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Электроэнергия
Владимир Путин
Кир Стармер
Европейский Союз
Великобритания
Европа
Владимир Зеленский
Украина