Оточення Макрона попередило про наслідки припинення допомоги Україні

В оточенні президента Франції Еммануеля Макрона різко розкритикували політиків, які виступають за скорочення фінансової та військової підтримки України. Про це повідомляє УНН із посиланням на France Inter, TF1 Info та Le Monde.

У Парижі попереджають, що відмова від допомоги Києву може призвести до міжнародної ізоляції Франції, послаблення європейської безпеки та створити передумови для нової війни. Особливу критику викликала позиція лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен, яка обіцяє припинити фінансову підтримку України в разі перемоги на президентських виборах 2027 року.

Деталі

Представники оточення президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що політичні сили, які закликають скоротити допомогу Україні, фактично діють проти національних інтересів Франції. За інформацією France Inter, відповідні заяви пролунали під час перебування французького президента в Камбоджі, де він бере участь у саміті Франкофонії.

У Єлисейському палаці переконані, що підтримка України безпосередньо пов'язана з безпекою Франції та збереженням її впливу на європейські політичні процеси. Особливе занепокоєння викликають заяви представниці ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, яка має намір балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році.

"Якщо Марін Ле Пен вирішить повністю припинити допомогу Україні, вона ізолює нас у Європі. Вона діє проти Франції", — заявили в оточенні Макрона.

За словами представників французького президента, європейські партнери очікують від Парижа збереження активної позиції щодо підтримки Києва. Водночас можливе припинення допомоги означатиме, що рішення про майбутню архітектуру європейської безпеки ухвалюватимуть інші держави без повноцінної участі Франції.

В оточенні Макрона також звернули увагу на попередні політичні контакти Ле Пен із росією, зокрема її зустріч із володимиром путіним у кремлі та отримання її політичною силою кредитів від російського банку.

Критика топкнулася також лівої партії "Нескорена Франція" Жана-Люка Меланшона, позицію якої щодо росії представники президентського оточення також вважають надмірно поблажливою.

Макрон попередив про ризик нового масштабного конфлікту

Раніше, 14 листопада, Еммануель Макрон опублікував звернення до французьких громадян у соціальній мережі X, у якому наголосив, що події в Україні безпосередньо впливають на майбутнє всієї Європи.

"Те, що відбувається в Україні, стосується нас безпосередньо. Йдеться про безпеку кожного з нас. Допомагати Україні захищатися означає захищати Францію та французів", — заявив Макрон.

Французький президент попередив, що скорочення військової та фінансової підтримки Києва може змусити Україну погодитися на несправедливі умови мирного врегулювання. На його переконання, такий сценарій не забезпечить тривалої стабільності, а лише створить передумови для нової російської агресії.

"Ті, хто хоче обмежити ресурси України, насправді прагнуть примусити її до несправедливого миру, зробити її надовго вразливою, а разом із нею — і Європу. Це рецепт наступної війни. Такою не може бути позиція Франції", — наголосив президент.

Макрон також заявив, що останні дипломатичні контакти з американськими представниками продемонстрували, на його думку, небажання російського керівництва вести справжні переговори. Він вважає, що кремль намагається посилити тиск на Україну, зокрема шляхом масованих ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі напередодні зими. У зв'язку з цим французький президент закликав міжнародних партнерів продовжувати фінансову підтримку Києва та посилювати захист українських електростанцій, енергетичних мереж і цивільного населення.

Ле Пен хоче припинити фінансування України після перемоги на виборах

Загострення дискусії щодо допомоги Україні відбувається на тлі підготовки Франції до президентських виборів, запланованих на весну 2027 року.

"Ми більше не можемо": Ле Пен виступила проти подальшої фінансової підтримки України

Марін Ле Пен раніше оголосила, що в разі перемоги на виборах готова зберегти фінансову допомогу Україні лише протягом перших шести місяців свого президентства. Після завершення цього періоду вона планує припинити відповідне фінансування, пояснюючи таке рішення складною ситуацією з державними фінансами Франції.

Як повідомляє Le Monde, заступник керівника її виборчої кампанії Рено Лабай уточнив, що у разі перемоги Ле Пен вже у 2028 році Франція повинна припинити фінансову підтримку України, зокрема через механізми Європейського Союзу. За даними видання, з посиланням на розрахунки Кільського інституту світової економіки, сукупний внесок Франції у підтримку України з 2022 року, включно з фінансуванням через європейські інституції, оцінюється приблизно у 27 млрд євро.

Водночас представники "Національного об'єднання" допускають збереження окремих форм матеріальної допомоги та участь Франції у підготовці українських військовослужбовців.

Ле Пен також висловила готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, щоб обговорити питання фінансування України. На 16 листопада запланована її зустріч із послом України у Франції Вадимом Омельченком.

У Парижі також розкритикували позицію Вашингтона

Окремо представники оточення Макрона висловили невдоволення діями Сполучених Штатів у межах переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Як повідомляють французькі ЗМІ, у Єлисейському палаці вважають, що Вашингтон, позиціонуючи себе як посередника, фактично посилює переговорні позиції москви та чинить тиск на Київ. Зокрема, представники французького керівництва звинувачують американську сторону в обмеженні окремих видів підтримки України, включно з розвідувальною допомогою та засобами протидії російським ракетним ударам. На думку співрозмовників французьких журналістів, американський підхід створює ситуацію, за якої сильніша сторона конфлікту отримує додаткові переваги, тоді як Україну підштовхують до прийняття неприйнятних для неї умов.

У Берліні готують новий саміт щодо підтримки України

На тлі дискусій про подальше фінансування України європейські партнери готуються до нової зустрічі Коаліції охочих, яка має відбутися 19 листопада у Берліні. Саміт організовують канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Очікується, що участь у зустрічі візьмуть понад 20 глав держав та урядів. Основну увагу учасники планують приділити координації дипломатичних зусиль щодо завершення війни, формуванню гарантій безпеки для України після припинення бойових дій та продовженню військової й фінансової підтримки Києва.

За інформацією France Inter, французька сторона наполягатиме на подальшому зміцненні обороноздатності України. Серед пріоритетних потреб називають засоби боротьби з безпілотниками, ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони та далекобійне озброєння. У Парижі наголошують, що Україна повинна зберігати можливість не лише захищатися від російських атак, а й ефективно протидіяти військовому потенціалу агресора.

Контекст

Дискусії у Франції щодо фінансування Києва відбуваються на тлі зростання бюджетного навантаження на європейські країни, продовження російських атак та дипломатичних зусиль щодо пошуку шляхів завершення війни. При цьому чинна французька влада наполягає, що підтримка України є не лише питанням міжнародної солідарності, а й складовою довгострокової безпеки самої Франції та Європейського Союзу.

Нагадаємо

Емманюель Макрон закликав Європу підтримувати Україну взимку та наголосив на її праві вступити до НАТО.