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Окружение Макрона предупредило о последствиях прекращения помощи Украине

Киев • УНН

 • 2140 просмотра

В Париже раскритиковали Ле Пен за планы прекратить финансирование Украины после победы в 2027 году. Макрон назвал поддержку Киева гарантией безопасности Европы.

Окружение Макрона предупредило о последствиях прекращения помощи Украине

В окружении президента Франции Эммануэля Макрона резко раскритиковали политиков, выступающих за сокращение финансовой и военной поддержки Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France Inter, TF1 Info и Le Monde.

В Париже предупреждают, что отказ от помощи Киеву может привести к международной изоляции Франции, ослаблению европейской безопасности и создать предпосылки для новой войны. Особую критику вызвала позиция лидера французских ультраправых Марин Ле Пен, которая обещает прекратить финансовую поддержку Украины в случае победы на президентских выборах 2027 года.

Детали

Представители окружения президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что политические силы, призывающие сократить помощь Украине, фактически действуют против национальных интересов Франции. По информации France Inter, соответствующие заявления прозвучали во время пребывания французского президента в Камбодже, где он принимает участие в саммите Франкофонии.

В Елисейском дворце убеждены, что поддержка Украины напрямую связана с безопасностью Франции и сохранением ее влияния на европейские политические процессы. Особую обеспокоенность вызывают заявления представительницы ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая намерена баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.

«Если Марин Ле Пен решит полностью прекратить помощь Украине, она изолирует нас в Европе. Она действует против Франции», — заявили в окружении Макрона.

По словам представителей французского президента, европейские партнеры ожидают от Парижа сохранения активной позиции в вопросе поддержки Киева. В то же время возможное прекращение помощи будет означать, что решения о будущей архитектуре европейской безопасности будут принимать другие государства без полноценного участия Франции.

В окружении Макрона также обратили внимание на прежние политические контакты Ле Пен с Россией, в частности на ее встречу с Владимиром Путиным в Кремле и получение ее политической силой кредитов от российского банка.

Критике также подверглась левая партия «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона, позицию которой в отношении России представители президентского окружения также считают чрезмерно снисходительной.

Макрон предупредил о риске нового масштабного конфликта

Ранее, 14 ноября, Эммануэль Макрон опубликовал обращение к французским гражданам в социальной сети X, в котором подчеркнул, что события в Украине напрямую влияют на будущее всей Европы.

«То, что происходит в Украине, касается нас непосредственно. Речь идет о безопасности каждого из нас. Помогать Украине защищаться означает защищать Францию и французов», — заявил Макрон.

Французский президент предупредил, что сокращение военной и финансовой поддержки Киева может заставить Украину согласиться на несправедливые условия мирного урегулирования. По его убеждению, такой сценарий не обеспечит длительной стабильности, а лишь создаст предпосылки для новой российской агрессии.

«Те, кто хочет ограничить ресурсы Украины, на самом деле стремятся заставить ее согласиться на несправедливый мир, сделать ее надолго уязвимой, а вместе с ней — и Европу. Это рецепт следующей войны. Такой не может быть позиция Франции», — подчеркнул президент.

Макрон также заявил, что последние дипломатические контакты с американскими представителями продемонстрировали, по его мнению, нежелание российского руководства вести настоящие переговоры. Он считает, что Кремль пытается усилить давление на Украину, в частности путем массированных ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре накануне зимы. В связи с этим французский президент призвал международных партнеров продолжать финансовую поддержку Киева и усиливать защиту украинских электростанций, энергетических сетей и гражданского населения.

Ле Пен хочет прекратить финансирование Украины после победы на выборах

Обострение дискуссии о помощи Украине происходит на фоне подготовки Франции к президентским выборам, запланированным на весну 2027 года.

"Мы больше не можем": Ле Пен выступила против дальнейшей финансовой поддержки Украины16.10.26, 13:15 • 11939 просмотров

Марин Ле Пен ранее заявила, что в случае победы на выборах готова сохранять финансовую помощь Украине лишь в течение первых шести месяцев своего президентства. После завершения этого периода она планирует прекратить соответствующее финансирование, объясняя такое решение сложной ситуацией с государственными финансами Франции.

Как сообщает Le Monde, заместитель руководителя её избирательной кампании Рено Лабай уточнил, что в случае победы Ле Пен уже в 2028 году Франция должна прекратить финансовую поддержку Украины, в частности через механизмы Европейского союза. По данным издания, со ссылкой на расчёты Кильского института мировой экономики, совокупный вклад Франции в поддержку Украины с 2022 года, включая финансирование через европейские институты, оценивается примерно в 27 млрд евро.

В то же время представители «Национального объединения» допускают сохранение отдельных форм материальной помощи и участие Франции в подготовке украинских военнослужащих.

Ле Пен также выразила готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, чтобы обсудить вопросы финансирования Украины. На 16 ноября запланирована её встреча с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко.

В Париже также раскритиковали позицию Вашингтона

Отдельно представители окружения Макрона выразили недовольство действиями Соединённых Штатов в рамках переговоров по завершению российско-украинской войны.

Как сообщают французские СМИ, в Елисейском дворце считают, что Вашингтон, позиционируя себя как посредника, фактически усиливает переговорные позиции москвы и оказывает давление на Киев. В частности, представители французского руководства обвиняют американскую сторону в ограничении отдельных видов поддержки Украины, включая разведывательную помощь и средства противодействия российским ракетным ударам. По мнению собеседников французских журналистов, американский подход создаёт ситуацию, при которой более сильная сторона конфликта получает дополнительные преимущества, тогда как Украину подталкивают к принятию неприемлемых для неё условий.

В Берлине готовят новый саммит по поддержке Украины

На фоне дискуссий о дальнейшем финансировании Украины европейские партнёры готовятся к новой встрече Коалиции желающих, которая должна состояться 19 ноября в Берлине. Саммит организуют канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм. Ожидается, что в встрече примут участие более 20 глав государств и правительств. Основное внимание участники планируют уделить координации дипломатических усилий по завершению войны, формированию гарантий безопасности для Украины после прекращения боевых действий и продолжению военной и финансовой поддержки Киева.

По информации France Inter, французская сторона будет настаивать на дальнейшем укреплении обороноспособности Украины. Среди приоритетных потребностей называют средства борьбы с беспилотниками, ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение. В Париже подчёркивают, что Украина должна сохранять возможность не только защищаться от российских атак, но и эффективно противодействовать военному потенциалу агрессора.

Контекст

Дискуссии во Франции по поводу финансирования Киева проходят на фоне роста бюджетной нагрузки на европейские страны, продолжения российских атак и дипломатических усилий по поиску путей завершения войны. При этом действующие французские власти настаивают, что поддержка Украины является не только вопросом международной солидарности, но и составляющей долгосрочной безопасности самой Франции и Европейского союза.

Напомним

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Александра Василенко

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