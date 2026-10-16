"Мы больше не можем": Ле Пен выступила против дальнейшей финансовой поддержки Украины
Киев • УНН
Марин Ле Пен заявила, что после победы в 2027 году прекратит финансовую помощь Украине через шесть месяцев. Она также против вступления Украины в ЕС.
Французская ультраправая политик, представительница партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Европа и Франция в частности больше не могут наращивать финансовую поддержку Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times и французские СМИ.
Детали
В случае победы на президентских выборах 2027 года она планирует прекратить прямую финансовую помощь Киеву через шесть месяцев после вступления в должность. Также политик выступает против членства Украины в Европейском союзе и дальнейшего увеличения финансовых обязательств европейских стран.
В интервью Financial Times, опубликованном 14 октября, Марин Ле Пен заявила, что европейские государства уже взяли на себя значительные финансовые обязательства по поддержке Украины, а возможности дальнейшего увеличения помощи ограничены. По словам французского политика, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо открыто объяснить финансовые ограничения, с которыми сталкиваются европейские партнеры.
Честно обращаться с господином Зеленским - значит сказать ему, фактически предупредить его: послушайте, мы не можем сделать больше. Мы уже предоставили кредитов на сумму 90 млрд евро, из которых 18 млрд приходится на Францию. Это действительно большая сумма
Она подчеркнула, что Франция больше не может позволить себе поддерживать Украину в прежних объемах из-за сложной ситуации с государственными финансами. Кроме того, Ле Пен поставила под сомнение целесообразность дальнейшего финансирования Киева за счет Европейского союза, если это приведет к дополнительной финансовой нагрузке на французский бюджет.
Политик также выступила за существенное сокращение бюджета ЕС и уменьшение полномочий европейских институтов.
Ле Пен пообещала прекратить финансирование Украины через шесть месяцев после победы на выборах
14 октября во время пребывания в Брюсселе Марин Ле Пен уточнила свою позицию в интервью бельгийскому телеканалу VRT News. Она заявила, что в случае избрания президентом Франции не прекратит финансовую поддержку Украины сразу после прихода к власти. Вместо этого она предусматривает шестимесячный переходный период.
С момента моего избрания в течение шести месяцев мы сохраним помощь, чтобы не ставить никого в безвыходное положение. Но после этого мы прекратим финансовую помощь Украине, поскольку больше не имеем возможности ее предоставлять
При этом она не исключила сохранения отдельных форм военного сотрудничества, в частности оперативной поддержки и подготовки украинских военнослужащих.
Ле Пен выступила против вступления Украины в ЕС
Отдельно политик раскритиковала перспективу членства Украины в Европейском союзе. По ее словам, присоединение Украины к ЕС может привести к значительным экономическим потерям для Франции, в частности в сельскохозяйственном секторе. Ле Пен утверждает, что украинская аграрная продукция создаст дополнительную конкуренцию для французских фермеров, а распределение европейских субсидий изменится не в пользу Франции.
В разговоре с Financial Times она назвала возможное вступление Украины в Евросоюз "харакири" для Франции, связав его с угрозами национальному суверенитету и значительными экономическими потерями.
Что Владимир Зеленский ответил Ле Пен
15 октября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления французского политика в интервью Financial Times. Глава государства подчеркнул, что сотрудничество Украины с Францией и другими западными партнерами не ограничивается финансовой поддержкой. По его словам, европейские государства получают важный опыт от украинских военных, который может быть использован для развития собственных оборонных технологий и повышения боеспособности армий.
В частности, президент упомянул франко-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T, которые совершенствовались с учетом опыта боевого применения, а также крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow. Зеленский подчеркнул, что украинский опыт современной войны имеет практическую ценность для европейских оборонных предприятий.
Мы тоже даем что-то взамен
По его мнению, французская промышленность может получать преимущества от совместного производства вооружений, технологического сотрудничества и использования украинских военных наработок.
Президент также выразил убеждение, что Ле Пен не в полной мере учитывает отдельные аспекты оборонного сотрудничества между государствами.
Что известно о финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
Несмотря на заявления Ле Пен, Европейский Союз продолжает предоставлять Украине военную, экономическую и бюджетную помощь. В частности, ЕС согласовал кредитную программу на 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Она предусматривает финансирование оборонных потребностей Украины и поддержку государственного бюджета. Однако средства по этой программе поступают постепенно, а их выделение зависит от согласованных условий и выполнения Украиной необходимых реформ.
Кроме того, европейские институты рассматривают механизмы дальнейшего финансирования Украины с учетом значительных потребностей государства в условиях продолжающейся полномасштабной войны с Россией.
Контекст
Марин Ле Пен - одна из ведущих представительниц французских ультраправых сил и последовательно выступает за сокращение финансовых взносов Франции в бюджет Европейского союза. Ранее она неоднократно критиковала европейские санкции против россии, одновременно заявляя об осуждении российского полномасштабного вторжения в Украину.
На фоне подготовки к президентским выборам 2027 года Ле Пен активизировала заявления о необходимости пересмотра внешнеполитических и бюджетных приоритетов Франции.
Напомним
Ранее мы писали о том, что в ЕС идут дискуссии относительно нового запроса на помощь Украине.