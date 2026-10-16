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"Мы больше не можем": Ле Пен выступила против дальнейшей финансовой поддержки Украины

Киев • УНН

 • 9232 просмотра

Марин Ле Пен заявила, что после победы в 2027 году прекратит финансовую помощь Украине через шесть месяцев. Она также против вступления Украины в ЕС.

"Мы больше не можем": Ле Пен выступила против дальнейшей финансовой поддержки Украины

Французская ультраправая политик, представительница партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Европа и Франция в частности больше не могут наращивать финансовую поддержку Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times и французские СМИ.

Детали

В случае победы на президентских выборах 2027 года она планирует прекратить прямую финансовую помощь Киеву через шесть месяцев после вступления в должность. Также политик выступает против членства Украины в Европейском союзе и дальнейшего увеличения финансовых обязательств европейских стран.

В интервью Financial Times, опубликованном 14 октября, Марин Ле Пен заявила, что европейские государства уже взяли на себя значительные финансовые обязательства по поддержке Украины, а возможности дальнейшего увеличения помощи ограничены. По словам французского политика, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо открыто объяснить финансовые ограничения, с которыми сталкиваются европейские партнеры.

Честно обращаться с господином Зеленским - значит сказать ему, фактически предупредить его: послушайте, мы не можем сделать больше. Мы уже предоставили кредитов на сумму 90 млрд евро, из которых 18 млрд приходится на Францию. Это действительно большая сумма

- заявила Ле Пен.

Она подчеркнула, что Франция больше не может позволить себе поддерживать Украину в прежних объемах из-за сложной ситуации с государственными финансами. Кроме того, Ле Пен поставила под сомнение целесообразность дальнейшего финансирования Киева за счет Европейского союза, если это приведет к дополнительной финансовой нагрузке на французский бюджет.

Политик также выступила за существенное сокращение бюджета ЕС и уменьшение полномочий европейских институтов.

Ле Пен пообещала прекратить финансирование Украины через шесть месяцев после победы на выборах

14 октября во время пребывания в Брюсселе Марин Ле Пен уточнила свою позицию в интервью бельгийскому телеканалу VRT News. Она заявила, что в случае избрания президентом Франции не прекратит финансовую поддержку Украины сразу после прихода к власти. Вместо этого она предусматривает шестимесячный переходный период.

С момента моего избрания в течение шести месяцев мы сохраним помощь, чтобы не ставить никого в безвыходное положение. Но после этого мы прекратим финансовую помощь Украине, поскольку больше не имеем возможности ее предоставлять

 - сказала Ле Пен.

При этом она не исключила сохранения отдельных форм военного сотрудничества, в частности оперативной поддержки и подготовки украинских военнослужащих.

Ле Пен выступила против вступления Украины в ЕС

Отдельно политик раскритиковала перспективу членства Украины в Европейском союзе. По ее словам, присоединение Украины к ЕС может привести к значительным экономическим потерям для Франции, в частности в сельскохозяйственном секторе. Ле Пен утверждает, что украинская аграрная продукция создаст дополнительную конкуренцию для французских фермеров, а распределение европейских субсидий изменится не в пользу Франции.

В разговоре с Financial Times она назвала возможное вступление Украины в Евросоюз "харакири" для Франции, связав его с угрозами национальному суверенитету и значительными экономическими потерями.

Что Владимир Зеленский ответил Ле Пен

15 октября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления французского политика в интервью Financial Times. Глава государства подчеркнул, что сотрудничество Украины с Францией и другими западными партнерами не ограничивается финансовой поддержкой. По его словам, европейские государства получают важный опыт от украинских военных, который может быть использован для развития собственных оборонных технологий и повышения боеспособности армий.

В частности, президент упомянул франко-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T, которые совершенствовались с учетом опыта боевого применения, а также крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow. Зеленский подчеркнул, что украинский опыт современной войны имеет практическую ценность для европейских оборонных предприятий.

Мы тоже даем что-то взамен

- подчеркнул президент Украины.

По его мнению, французская промышленность может получать преимущества от совместного производства вооружений, технологического сотрудничества и использования украинских военных наработок.

Президент также выразил убеждение, что Ле Пен не в полной мере учитывает отдельные аспекты оборонного сотрудничества между государствами.

Что известно о финансовой поддержке Украины со стороны ЕС

Несмотря на заявления Ле Пен, Европейский Союз продолжает предоставлять Украине военную, экономическую и бюджетную помощь. В частности, ЕС согласовал кредитную программу на 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Она предусматривает финансирование оборонных потребностей Украины и поддержку государственного бюджета. Однако средства по этой программе поступают постепенно, а их выделение зависит от согласованных условий и выполнения Украиной необходимых реформ.

Кроме того, европейские институты рассматривают механизмы дальнейшего финансирования Украины с учетом значительных потребностей государства в условиях продолжающейся полномасштабной войны с Россией.

Контекст

Марин Ле Пен - одна из ведущих представительниц французских ультраправых сил и последовательно выступает за сокращение финансовых взносов Франции в бюджет Европейского союза. Ранее она неоднократно критиковала европейские санкции против россии, одновременно заявляя об осуждении российского полномасштабного вторжения в Украину.

На фоне подготовки к президентским выборам 2027 года Ле Пен активизировала заявления о необходимости пересмотра внешнеполитических и бюджетных приоритетов Франции.

Напомним

Ранее мы писали о том, что в ЕС идут дискуссии относительно нового запроса на помощь Украине.

Александра Василенко

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