Красное полярное сияние заметили над "Вернадским", а в кадр также попали две соседние галактики
Киев • УНН
Украинские полярники сфотографировали красноватое сияние возле станции "Академик Вернадский". В кадре также видны Магеллановы Облака.
Украинские полярники зафиксировали невероятное ночное небо возле станции «Академик Вернадский» — на снимках можно увидеть не только красноватое полярное сияние, но и две соседние галактики, передаёт УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.
Почему полярное сияние красноватое?
В научном центре отмечают, что обычно мы представляем полярное сияние зелёным. На самом деле оно может приобретать разные цвета в зависимости от того, какие атомы и молекулы газов в атмосфере Земли излучают свет и на какой высоте это происходит.
Когда высокоэнергетические заряженные частицы солнечного ветра попадают в верхние слои атмосферы, они ионизируют атомы и молекулы различных газов, заставляя их излучать свет разных цветов. Красные и зелёные оттенки преимущественно связаны с излучением именно кислорода. На высотах более 200 км атомарный кислород часто создаёт именно красное свечение, а ниже — зелёное.
А что это за два туманных пятна среди звёзд?
На второй фотографии, если присмотреться, можно заметить два размытых светлых пятна. Это Большое и Малое Магеллановы Облака — карликовые галактики, являющиеся спутниками нашего Млечного Пути.
Большое Магелланово Облако расположено примерно в 160 тысячах световых лет от Земли, а Малое — в 200 тысячах. Оба можно наблюдать невооружённым глазом в Южном полушарии при благоприятных условиях.
Как отметили в НАНЦ, на этих кадрах объединились явления совершенно разных масштабов. Полярное сияние возникает в сотнях километров над Землёй, а свет Магеллановых Облаков преодолевал космическое пространство сотни тысяч лет, прежде чем попасть в объектив камеры!
"Ноосфера" отправилась в Антарктику: что будут исследовать, где остановятся и когда прибудут к «Вернадскому»13.10.26, 16:23 • 11208 просмотров