Красное полярное сияние заметили над "Вернадским", а в кадр также попали две соседние галактики

Остров Галиндез, Западная Антарктика / НАНЦ. Фото: Сергей Якущенко

Украинские полярники зафиксировали невероятное ночное небо возле станции «Академик Вернадский» — на снимках можно увидеть не только красноватое полярное сияние, но и две соседние галактики, передаёт УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Почему полярное сияние красноватое?

В научном центре отмечают, что обычно мы представляем полярное сияние зелёным. На самом деле оно может приобретать разные цвета в зависимости от того, какие атомы и молекулы газов в атмосфере Земли излучают свет и на какой высоте это происходит.

Когда высокоэнергетические заряженные частицы солнечного ветра попадают в верхние слои атмосферы, они ионизируют атомы и молекулы различных газов, заставляя их излучать свет разных цветов. Красные и зелёные оттенки преимущественно связаны с излучением именно кислорода. На высотах более 200 км атомарный кислород часто создаёт именно красное свечение, а ниже — зелёное.

А что это за два туманных пятна среди звёзд?

На второй фотографии, если присмотреться, можно заметить два размытых светлых пятна. Это Большое и Малое Магеллановы Облака — карликовые галактики, являющиеся спутниками нашего Млечного Пути.

Большое Магелланово Облако расположено примерно в 160 тысячах световых лет от Земли, а Малое — в 200 тысячах. Оба можно наблюдать невооружённым глазом в Южном полушарии при благоприятных условиях.

Как отметили в НАНЦ, на этих кадрах объединились явления совершенно разных масштабов. Полярное сияние возникает в сотнях километров над Землёй, а свет Магеллановых Облаков преодолевал космическое пространство сотни тысяч лет, прежде чем попасть в объектив камеры!

"Ноосфера" отправилась в Антарктику: что будут исследовать, где остановятся и когда прибудут к «Вернадскому»