В Антарктике ищут сотрудников для подсчёта пингвинов — что придётся делать и сколько будут платить

Фото иллюстративное

Британский фонд UK Antarctic Heritage Trust ищет сотрудников для работы на бывшей исследовательской станции Порт-Локрой в Антарктиде. Им предстоит наблюдать за колонией пингвинов, обслуживать музей и сувенирный магазин, а также работать в самом южном почтовом отделении мира. Зарплата достигает 2096 фунтов стерлингов — около 2400 евро в месяц, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Работа рассчитана на полгода и требует серьезной физической подготовки. Сотрудникам придется переносить 20-литровые канистры с водой, поднимать ящики весом до 15 кг, расчищать снег и разгружать лодки возле скользких скал. На станции нет водопровода, мобильной связи и медицинской помощи. Душ обычно принимают раз в неделю, а жить приходится в общей спальне.

В обязанности входит подсчет гнезд, яиц и птенцов. Эти данные помогают исследователям отслеживать изменения численности колонии и оценивать влияние туризма. Кроме того, сотрудники принимают посетителей с круизных судов, обслуживают музей и вручную обрабатывают почту.

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Порт-Локрой — бывшая британская исследовательская база, основанная в 1944 году. Сегодня это популярная остановка антарктических круизов: летом ежедневно сюда могут прибывать до двух кораблей с туристами. Сама команда живет в исторических зданиях, которые сохраняют в первоначальном виде.

Есть важное ограничение для желающих: претендентам должно быть не менее 18 лет, они должны проживать в Великобритании и иметь право там работать.

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