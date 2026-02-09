$43.050.09
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 24417 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 30342 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямку
8 лютого, 17:37 • 47703 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 47589 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 39857 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 38622 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26524 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18029 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13432 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозру

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Майору тилового забезпечення повідомили про підозру у корупції, шахрайстві та ухиленні від служби. Він отримував хабарі за підміну продуктів, привласнював частину поставок та систематично виїжджав за кордон.

Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозру

Майору тилового забезпечення однієї з бригад Десантно-штурмових військ повідомили про підозру у корупційних схемах під час постачання продуктів харчування для військових, шахрайстві та ухиленні від проходження служби. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, у межах програми "Нечесні закупівлі" встановлено, що в червні 2025 року посадовець отримав 10 тисяч доларів США неправомірної вигоди за підміну товарних позицій у поставках продовольства. Зокрема, помідори замінювали на огірки, яблука – на апельсини, а частину продуктів списували та привласнювали через підконтрольних осіб. До військових частин, за інформацією правоохоронців, потрапляли навіть зіпсовані овочі та фрукти.

Окремо перевіряється походження грошових переказів на суму 1,8 млн гривень, а також можлива причетність до цих коштів постачальників і командування військової частини.

Крім того, слідство встановило, що упродовж 2025 року майор систематично ухилявся від виконання службових обов’язків, вводячи в оману командування. За цей час він неодноразово виїжджав за кордон, зокрема відвідав Аргентину, Австрію, Швейцарію, Францію, Італію, Японію, Чехію, Туреччину, Єгипет та Антарктиду. Загалом посадовець був відсутній на службі щонайменше 38 діб, водночас продовжуючи отримувати премії.

Додамо

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону майору повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409, ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України. Його заступницю підозрюють за ч. 1 ст. 369 КК України.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили 51 тисячу доларів США, 2,1 тисячі євро, 201 тисячу гривень, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендових речей вартістю понад 8 млн гривень, а також боргові розписки на 120 тисяч доларів. У заступниці вилучили боргові розписки на 20 тисяч доларів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та документи.

5 лютого 2026 року майора затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До суду також скеровано клопотання щодо обрання запобіжного заходу для його заступниці у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо

Працівник банку в Києві передавав фсб дані про військові об'єкти, банківську таємницю та персональні дані військових. Його затримали та судитимуть за держзраду, загрожує довічне ув'язнення.

Андрій Тимощенков

