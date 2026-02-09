Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозру

Майору тилового забезпечення однієї з бригад Десантно-штурмових військ повідомили про підозру у корупційних схемах під час постачання продуктів харчування для військових, шахрайстві та ухиленні від проходження служби. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, у межах програми "Нечесні закупівлі" встановлено, що в червні 2025 року посадовець отримав 10 тисяч доларів США неправомірної вигоди за підміну товарних позицій у поставках продовольства. Зокрема, помідори замінювали на огірки, яблука – на апельсини, а частину продуктів списували та привласнювали через підконтрольних осіб. До військових частин, за інформацією правоохоронців, потрапляли навіть зіпсовані овочі та фрукти.

Окремо перевіряється походження грошових переказів на суму 1,8 млн гривень, а також можлива причетність до цих коштів постачальників і командування військової частини.

Крім того, слідство встановило, що упродовж 2025 року майор систематично ухилявся від виконання службових обов’язків, вводячи в оману командування. За цей час він неодноразово виїжджав за кордон, зокрема відвідав Аргентину, Австрію, Швейцарію, Францію, Італію, Японію, Чехію, Туреччину, Єгипет та Антарктиду. Загалом посадовець був відсутній на службі щонайменше 38 діб, водночас продовжуючи отримувати премії.

Додамо

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону майору повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409, ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України. Його заступницю підозрюють за ч. 1 ст. 369 КК України.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили 51 тисячу доларів США, 2,1 тисячі євро, 201 тисячу гривень, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендових речей вартістю понад 8 млн гривень, а також боргові розписки на 120 тисяч доларів. У заступниці вилучили боргові розписки на 20 тисяч доларів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та документи.

5 лютого 2026 року майора затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До суду також скеровано клопотання щодо обрання запобіжного заходу для його заступниці у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо

