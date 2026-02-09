Гнилые продукты для военных и миллионные откаты: майор тыла бригады ДШВ получил подозрение

Майору тылового обеспечения одной из бригад Десантно-штурмовых войск сообщили о подозрении в коррупционных схемах при поставках продуктов питания для военных, мошенничестве и уклонении от прохождения службы. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в рамках программы "Нечестные закупки" установлено, что в июне 2025 года должностное лицо получило 10 тысяч долларов США неправомерной выгоды за подмену товарных позиций в поставках продовольствия. В частности, помидоры заменяли на огурцы, яблоки – на апельсины, а часть продуктов списывали и присваивали через подконтрольных лиц. В воинские части, по информации правоохранителей, попадали даже испорченные овощи и фрукты.

Отдельно проверяется происхождение денежных переводов на сумму 1,8 млн гривен, а также возможная причастность к этим средствам поставщиков и командования воинской части.

Кроме того, следствие установило, что в течение 2025 года майор систематически уклонялся от выполнения служебных обязанностей, вводя в заблуждение командование. За это время он неоднократно выезжал за границу, в частности посетил Аргентину, Австрию, Швейцарию, Францию, Италию, Японию, Чехию, Турцию, Египет и Антарктиду. В общей сложности должностное лицо отсутствовало на службе не менее 38 суток, при этом продолжая получать премии.

Добавим

При процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона майору сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409, ч. 3 ст. 190 и ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Его заместительницу подозревают по ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Во время обысков у подозреваемого изъяли 51 тысячу долларов США, 2,1 тысячи евро, 201 тысячу гривен, автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовых вещей стоимостью более 8 млн гривен, а также долговые расписки на 120 тысяч долларов. У заместительницы изъяли долговые расписки на 20 тысяч долларов, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и документы.

5 февраля 2026 года майора задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В суд также направлено ходатайство об избрании меры пресечения для его заместительницы в виде домашнего ареста.

Напомним

