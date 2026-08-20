Україна та Індонезія почнуть спільні дослідження від екватора до Антарктики

Україна та Індонезія разом проводитимуть антарктичні та тропічні дослідження. Це передбачено Меморандумом про науково-технічне співробітництво, який був укладений сьогодні, 20 серпня 2026 року, між Національним антарктичним науковим центром (НАНЦ) та Національним агентством досліджень та інновацій Республіки Індонезія (BRIN), передає УНН із посиланням на НАНЦ.

Меморандум передбачає співпрацю за такими напрямами:

глобальні взаємозв’язки між атмосферою Антарктики, Південним океаном, тропіками та зміною клімату Землі;

геологічна будова та склад геологічних структур регіонів із активною тектонікою;

біорізноманіття й адаптація морських і наземних організмів до екстремальних умов довкілля — від низьких температур і високого рівня ультрафіолетового випромінювання в Антарктиці до активного вулканізму в тропіках;

біопроспекинг — пошук і дослідження біологічно активних речовин та перспективних для біотехнології генів у екстремофільних організмів;

космічна погода тощо.

Для Індонезії, яка торік задекларувала намір приєднатися до Договору про Антарктику, Меморандум відкриває можливості працювати в цьому регіоні. Зокрема, проводити спільні польові дослідження на українській станції "Академік Вернадський" і криголамі "Ноосфера".

У перспективі це може сприяти створенню Індонезією власної наукової станції в Антарктиці (подібний шлях зі стартом на "Вернадському" вже пройшла Турецька антарктична програма, а з минулого сезону проходить Мексиканська).

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Як відзначили у НАНЦ, для України це можливість не лише розширити міжнародну співпрацю у сфері антарктичних досліджень, а й долучитися до роботи в тропічних регіонах спільно з індонезійськими колегами, використовуючи наукову інфраструктуру та експертизу BRIN.

"Екваторіальні та полярні регіони Землі можуть здатися максимально контрастними, але водночас вони тісно сполучені між собою. Атмосферні ріки, що утворилися над Індонезією, розтоплюють льодовики Антарктичного півострова. Зв’язок Південного океану з іншими океанами підтримує глобальну циркуляцію течій — ту саму, що значною мірою визначає, зокрема, і клімат України. Поєднання зусиль українських дослідників Антарктики та наших колег, які живуть і працюють безпосередньо на екваторі, дозволить побачити ціліснішу картину функціонування загальних планетарних процесів", — відзначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Меморандум укладено на п’ять років з можливістю продовження. Водночас перші спільні антарктичні проєкти стартують уже в грудні: індонезійські науковці почнуть польові дослідження на "Вернадському" та "Ноосфері".

Про конкретні роботи та результати співпраці ми обов’язково повідомимо додатково. А поки вітаємо Україну та Індонезію з новою можливістю разом досліджувати нашу спільну і дуже вразливу планету — від екватора до Антарктики.