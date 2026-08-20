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Украина и Индонезия начнут совместные исследования от экватора до Антарктики

Киев • УНН

 • 2008 просмотра

Украина и Индонезия подписали пятилетний меморандум о совместных антарктических и тропических исследованиях. Первые проекты стартуют в декабре.

Украина и Индонезия начнут совместные исследования от экватора до Антарктики

Украина и Индонезия вместе будут проводить антарктические и тропические исследования. Это предусмотрено Меморандумом о научно-техническом сотрудничестве, который был заключён сегодня, 20 августа 2026 года, между Национальным антарктическим научным центром (НАНЦ) и Национальным агентством исследований и инноваций Республики Индонезия (BRIN), передаёт УНН со ссылкой на НАНЦ.

Меморандум предусматривает сотрудничество по следующим направлениям:

  • глобальные взаимосвязи между атмосферой Антарктики, Южным океаном, тропиками и изменением климата Земли;
    • геологическое строение и состав геологических структур регионов с активной тектоникой;
      • биоразнообразие и адаптация морских и наземных организмов к экстремальным условиям окружающей среды — от низких температур и высокого уровня ультрафиолетового излучения в Антарктике до активного вулканизма в тропиках;
        • биопроспектинг — поиск и исследование биологически активных веществ и перспективных для биотехнологии генов у экстремофильных организмов;
          • космическая погода и т. д.

            Для Индонезии, которая в прошлом году заявила о намерении присоединиться к Договору об Антарктике, Меморандум открывает возможности работать в этом регионе.  В частности, проводить совместные полевые исследования на украинской станции "Академик Вернадский" и ледоколе "Ноосфера".

            В перспективе это может способствовать созданию Индонезией собственной научной станции в Антарктике (подобный путь со стартом на "Вернадском" уже прошла Турецкая антарктическая программа, а с прошлого сезона его проходит Мексиканская).

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            Как отметили в НАНЦ, для Украины это возможность не только расширить международное сотрудничество в сфере антарктических исследований, но и подключиться к работе в тропических регионах совместно с индонезийскими коллегами, используя научную инфраструктуру и экспертизу BRIN.

            "Экваториальные и полярные регионы Земли могут показаться максимально контрастными, но в то же время они тесно связаны между собой. Атмосферные реки, образовавшиеся над Индонезией, растапливают ледники Антарктического полуострова. Связь Южного океана с другими океанами поддерживает глобальную циркуляцию течений — ту самую, которая в значительной степени определяет, в частности, и климат Украины. Объединение усилий украинских исследователей Антарктики и наших коллег, которые живут и работают непосредственно на экваторе, позволит увидеть более целостную картину функционирования общих планетарных процессов", — отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

            Меморандум заключён на пять лет с возможностью продления. При этом первые совместные антарктические проекты стартуют уже в декабре: индонезийские учёные начнут полевые исследования на "Вернадском" и "Ноосфере".

            О конкретных работах и результатах сотрудничества мы обязательно сообщим дополнительно. А пока поздравляем Украину и Индонезию с новой возможностью вместе исследовать нашу общую и очень уязвимую планету — от экватора до Антарктики.

            Антонина Туманова

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