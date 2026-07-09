В Украине объявили новый конкурс в антарктическую экспедицию для работы на станции "Академик Вернадский"
Киев • УНН
Национальный антарктический научный центр объявил конкурс в состав 32-й Украинской антарктической экспедиции на станцию "Академик Вернадский" в 2027-2028 годах. Документы принимают до 7 августа 2026 года.
Национальный антарктический научный центр МОН Украины объявил конкурс в состав 32-й Украинской антарктической экспедиции для работы на станции "Академик Вернадский" в 2027–2028 годах, передает УНН со ссылкой на МОН.
Детали
Как сообщили в ведомстве, документы от кандидатов и кандидаток принимаются до 7 августа 2026 года включительно.
В состав экспедиции традиционно будут отбирать ученых, в частности биологов, геофизиков и метеорологов, а также специалистов команды жизнеобеспечения: врача, повара, системного администратора, системного механика и дизелиста-электрика.
Станция "Академик Вернадский" — это важная часть украинской науки и нашего международного присутствия. Исследования, которые проводят украинские полярники и полярницы, имеют значение не только для Украины, но и для мирового научного сообщества: от наблюдений за климатом и атмосферой до изучения биоразнообразия и изменений в Антарктике. Именно поэтому для нас важно, чтобы к экспедиции присоединялись мотивированные, профессиональные и выносливые люди, готовые работать в сложных условиях и представлять Украину на самом южном континенте
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В МОН добавили, что конкурс открытый. Податься могут все желающие, которые соответствуют профессиональным и другим требованиям. В частности, участие в экспедиции предусматривает длительное пребывание в условиях изоляции, работу в небольшом коллективе и выполнение задач в сложных антарктических условиях.
На первом этапе кандидаты должны отправить в НАНЦ следующие документы:
- заявление;
- резюме;
- мотивационное письмо;
- копии документов об образовании и трудовой книжки;
- копии военно-учетных документов.
Сейчас на станции "Академик Вернадский" работают 14 участников 31-й Украинской антарктической экспедиции, среди них трое женщин — врач и два метеоролога, одна из которых возглавляет экспедицию. В состав этой команды вошли 10 новичков и 4 опытных полярника.
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