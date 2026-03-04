31-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский"

Фото: Национальный антарктический научный центр

31-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на антарктическую станцию "Академик Вернадский" - стартовала пересменка годовых экспедиций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Детали

Поздно вечером по киевскому времени 3 марта на остров Галиндез, где расположена станция, ступила команда 31-й Украинской антарктической экспедиции. Она должна заменить коллег из 30-й УАЭ, которые уже год обеспечивают проведение исследований и функционирование базы.

На этот раз наш ледокол "Ноосфера" доставил полярников и полярниц очень быстро: весь путь из чилийского порта Пунта Аренас до "Вернадского" занял 3 с половиной дня. Этому способствовали как большой опыт капитана судна Павла Панасюка, для которого продолжается уже пятый антарктический сезон, так и хорошая погода - говорится в сообщении.

В ближайшие дни будет продолжаться разгрузка ледокола. Полярники должны переправить на берег 50 тонн грузов, необходимых для следующего года зимовки - из-за рельефа дна "Ноосфера" не может подойти к причалам станции, поэтому все это будут перевозить моторными лодками.

Напомним

Украинские полярники зафиксировали редкое появление королевского пингвина вблизи станции "Вернадский" на острове Бут.