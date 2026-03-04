$43.450.22
Эксклюзив
12:44 • 2396 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 12825 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 40253 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 69872 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 59644 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 63892 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 59847 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34159 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28398 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 26220 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
31-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский"

Киев • УНН

 • 26 просмотра

3 марта 31-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский" для пересменки. Ледокол "Ноосфера" доставил полярников за 3,5 дня, что является рекордно быстрым сроком.

31-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский"
Фото: Национальный антарктический научный центр

31-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на антарктическую станцию "Академик Вернадский" - стартовала пересменка годовых экспедиций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Детали

Поздно вечером по киевскому времени 3 марта на остров Галиндез, где расположена станция, ступила команда 31-й Украинской антарктической экспедиции. Она должна заменить коллег из 30-й УАЭ, которые уже год обеспечивают проведение исследований и функционирование базы.

На этот раз наш ледокол "Ноосфера" доставил полярников и полярниц очень быстро: весь путь из чилийского порта Пунта Аренас до "Вернадского" занял 3 с половиной дня. Этому способствовали как большой опыт капитана судна Павла Панасюка, для которого продолжается уже пятый антарктический сезон, так и хорошая погода

- говорится в сообщении.

В ближайшие дни будет продолжаться разгрузка ледокола. Полярники должны переправить на берег 50 тонн грузов, необходимых для следующего года зимовки - из-за рельефа дна "Ноосфера" не может подойти к причалам станции, поэтому все это будут перевозить моторными лодками.

Напомним

Украинские полярники зафиксировали редкое появление королевского пингвина вблизи станции "Вернадский" на острове Бут.

Евгений Устименко

