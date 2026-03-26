На станции "Академик Вернадский" начала работу новая украинская экспедиция
Киев • УНН
31-я экспедиция официально начала работу в Антарктике, приняв смену от 30-й команды. Ученые сообщают о раннем закрытии озоновой дыры и отсутствии льда.
На станции "Академик Вернадский" произошла пересменка годовых команд. 31-я Украинская антарктическая экспедиция начала свою работу, а 30-я отправилась домой. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, передает УНН.
На "Вернадском" завершилась пересменка годовых команд. 31-я Украинская антарктическая экспедиция полноценно начала работу на станции, а 30-я УАЭ отправилась домой. Полярников и полярниц ждет долгий путь. Сначала наше судно "Ноосфера" доставит их в порт Пунта-Аренас в Чили. Оттуда команда самолетами будет добираться до Польши, а затем автобусом - в Украину
Сообщается, что 30-я экспедиция год работала на "Вернадском", где ее участники выполняли исследования по трем основным направлениям: геофизика, метеорология, биология, а также поддерживали работу станции.
Прежде всего команда обеспечивала сбор, обработку и передачу данных, большинство рядов которых являются самыми длинными в Антарктике. Ими пользуются во всем мире, чтобы отслеживать глобальные процессы, влияющие на нашу планету. Например, благодаря наблюдениям за уровнем озона в атмосфере (они продолжаются на станции с 1957-го) в прошлом году была зафиксирована положительная динамика по "затягиванию" озоновой дыры над Антарктикой. Она закрылась не только раньше ожидаемого срока, но и раньше всего с 2019 года
Также отмечается, что другое измерение наоборот подтвердило угрожающую тенденцию по потеплению в Антарктике. В прошлом году температура морской воды в районе нашей станции ни разу не опустилась ниже границы замерзания, а вокруг острова не образовался устойчивый ледовый покров.
Помимо выполнения научной программы, 30-я экспедиция активно участвовала в международном сотрудничестве, культурной дипломатии и популяризации науки. В частности, на "Вернадском" совместно с украинскими учеными работали участники Первой мексиканской антарктической экспедиции.
Это важно не только с точки зрения научного взаимодействия, но и как инструмент нашей "мягкой силы" в странах Глобального Юга. Также полярники 30-й приняли на станции почти 2 тыс. туристов из разных уголков мира (конечно, кроме рф и рб) и провели более 130 онлайн-встреч для школьников. Теперь эстафету украинской антарктической миссии подхватила 31-я экспедиция. Руководитель 30-й УАЭ Александр Полудень отдал символический ключ от "Вернадского" своей преемнице Анжелике Ганчук. Также они вместе подписали акт приема-передачи станции и сменили флаги на флагштоке
Горбатый кит устроил "прощальное шоу" участникам 30-й Украинской антарктической экспедиции. Во время встречи с учеными он сделал более 50 прыжков подряд.