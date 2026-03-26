На станции "Академик Вернадский" начала работу новая украинская экспедиция

На "Вернадском" завершилась пересменка годовых команд. 31-я Украинская антарктическая экспедиция полноценно начала работу на станции, а 30-я УАЭ отправилась домой. Полярников и полярниц ждет долгий путь. Сначала наше судно "Ноосфера" доставит их в порт Пунта-Аренас в Чили. Оттуда команда самолетами будет добираться до Польши, а затем автобусом - в Украину

Сообщается, что 30-я экспедиция год работала на "Вернадском", где ее участники выполняли исследования по трем основным направлениям: геофизика, метеорология, биология, а также поддерживали работу станции.

Прежде всего команда обеспечивала сбор, обработку и передачу данных, большинство рядов которых являются самыми длинными в Антарктике. Ими пользуются во всем мире, чтобы отслеживать глобальные процессы, влияющие на нашу планету. Например, благодаря наблюдениям за уровнем озона в атмосфере (они продолжаются на станции с 1957-го) в прошлом году была зафиксирована положительная динамика по "затягиванию" озоновой дыры над Антарктикой. Она закрылась не только раньше ожидаемого срока, но и раньше всего с 2019 года