На станції "Академік Вернадський" почала роботу нова українська експедиція
Київ • УНН
31-ша експедиція офіційно розпочала роботу в Антарктиці, прийнявши зміну від 30-ї команди. Вчені звітують про раннє закриття озонової діри та відсутність льоду.
На станції "Академік Вернадський" відбулася перезмінка річних команд. 31-ша Українська антарктична експедиція розпочала свою роботу, а 30-та вирушила додому. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, передає УНН.
На "Вернадському" завершилася перезмінка річних команд. 31-ша Українська антарктична експедиція повноцінно почала роботу на станції, а 30-та УАЕ вирушила додому. На полярників та полярниць чекає тривалий шлях. Спершу наше судно "Ноосфера" доправить їх до порту Пунта-Аренас в Чилі. Звідти команда літаками діставатиметься Польщі, а потім автобусом - України
Повідомляється, що 30-та експедиція рік працювала на "Вернадському", де її учасники виконували дослідження за трьома основними напрямами: геофізика, метеорологія, біологія, а також підтримували роботу станції.
Насамперед команда забезпечувала збір, обробку та передачу даних, більшість рядів яких є найдовшими в Антарктиці. Ними користуються в усьому світі, щоб відстежувати глобальні процеси, що впливають на нашу планету. Приміром, завдяки спостереженням за рівнем озону в атмосфері (вони тривають на станції з 1957-го) торік було зафіксовано позитивну динаміку щодо "затягування" озонової діри над Антарктикою. Вона закрилася не лише раніше очікуваного терміну, а й найраніше з 2019 року
Також зазначається, що інше вимірювання навпаки підтвердило загрозливу тенденцію щодо потепління в Антарктиці. Торік температура морської води в районі нашої станції жодного разу не опустилася нижче межі замерзання, а навколо острова не утворився стійкий льодовий покрив.
Окрім виконання наукової програми, 30-та експедиція активно долучалася до міжнародної співпраці, культурної дипломатії та популяризації науки. Зокрема, на "Вернадському" спільно з українськими вченими працювали учасники Першої мексиканської антарктичної експедиції.
Це важливо не лише з точки зору наукової взаємодії, а й як інструмент нашої "м'якої сили" в країнах Глобального Півдня. Також полярники 30-ї прийняли на станції майже 2 тис. туристів з різних куточків світу (звісно, крім рф та рб) та провели понад 130 онлайн-зустрічей для школярів. Тепер естафету української антарктичної місії підхопила 31-ша експедиція. Керівник 30-ї УАЕ Олександр Полудень віддав символічний ключ від "Вернадського" своїй наступниці Анжеліці Ганчук. Також вони разом підписали акт приймання-передачі станції та змінили прапори на флагштоку
