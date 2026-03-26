На станції "Академік Вернадський" почала роботу нова українська експедиція

На станції "Академік Вернадський" відбулася перезмінка річних команд. 31-ша Українська антарктична експедиція розпочала свою роботу, а 30-та вирушила додому. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, передає УНН.

На "Вернадському" завершилася перезмінка річних команд. 31-ша Українська антарктична експедиція повноцінно почала роботу на станції, а 30-та УАЕ вирушила додому. На полярників та полярниць чекає тривалий шлях. Спершу наше судно "Ноосфера" доправить їх до порту Пунта-Аренас в Чилі. Звідти команда літаками діставатиметься Польщі, а потім автобусом - України

Повідомляється, що 30-та експедиція рік працювала на "Вернадському", де її учасники виконували дослідження за трьома основними напрямами: геофізика, метеорологія, біологія, а також підтримували роботу станції.

Насамперед команда забезпечувала збір, обробку та передачу даних, більшість рядів яких є найдовшими в Антарктиці. Ними користуються в усьому світі, щоб відстежувати глобальні процеси, що впливають на нашу планету. Приміром, завдяки спостереженням за рівнем озону в атмосфері (вони тривають на станції з 1957-го) торік було зафіксовано позитивну динаміку щодо "затягування" озонової діри над Антарктикою. Вона закрилася не лише раніше очікуваного терміну, а й найраніше з 2019 року