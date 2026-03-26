На станції "Академік Вернадський" почала роботу нова українська експедиція

Ексклюзив
17:53 • 6 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Ексклюзив
15:16 • 17209 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
14:41 • 20449 перегляди
Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта
Ексклюзив
12:59 • 18698 перегляди
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
26 березня, 09:53 • 27424 перегляди
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
25 березня, 18:28 • 43810 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 62492 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 99711 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров'я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 97938 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченими
25 березня, 10:45 • 66281 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в Одесі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.5м/с
65%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Удар БПЛА рф по центру Дніпра 26 березня - пошкоджені 7 багатоповерхівок та гімназіяPhoto26 березня, 10:49 • 21691 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 44635 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте12:14 • 30841 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти13:18 • 23543 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня14:49 • 22739 перегляди
Публікації
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
15:16 • 17230 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня14:49 • 23169 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти13:18 • 23893 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте12:14 • 31190 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 45086 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Сиріл Рамафоса
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Париж
Реклама
УНН Lite
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo15:55 • 7382 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 45086 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 39872 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 76050 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 51240 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Серіали
Опалення
Дипломатка

На станції "Академік Вернадський" почала роботу нова українська експедиція

Київ • УНН

 • 2892 перегляди

31-ша експедиція офіційно розпочала роботу в Антарктиці, прийнявши зміну від 30-ї команди. Вчені звітують про раннє закриття озонової діри та відсутність льоду.

На станції "Академік Вернадський" почала роботу нова українська експедиція

На станції "Академік Вернадський" відбулася перезмінка річних команд. 31-ша Українська антарктична експедиція розпочала свою роботу, а 30-та вирушила додому. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, передає УНН.

На "Вернадському" завершилася перезмінка річних команд. 31-ша Українська антарктична експедиція повноцінно почала роботу на станції, а 30-та УАЕ вирушила додому. На полярників та полярниць чекає тривалий шлях. Спершу наше судно "Ноосфера" доправить їх до порту Пунта-Аренас в Чилі. Звідти команда літаками діставатиметься Польщі, а потім автобусом - України

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 30-та експедиція рік працювала на "Вернадському", де її учасники виконували дослідження за трьома основними напрямами: геофізика, метеорологія, біологія, а також підтримували роботу станції.

Насамперед команда забезпечувала збір, обробку та передачу даних, більшість рядів яких є найдовшими в Антарктиці. Ними користуються в усьому світі, щоб відстежувати глобальні процеси, що впливають на нашу планету. Приміром, завдяки спостереженням за рівнем озону в атмосфері (вони тривають на станції з 1957-го) торік було зафіксовано позитивну динаміку щодо "затягування" озонової діри над Антарктикою. Вона закрилася не лише раніше очікуваного терміну, а й найраніше з 2019 року

- додали в центрі.

Також зазначається, що інше вимірювання навпаки підтвердило загрозливу тенденцію щодо потепління в Антарктиці. Торік температура морської води в районі нашої станції жодного разу не опустилася нижче межі замерзання, а навколо острова не утворився стійкий льодовий покрив.

Окрім виконання наукової програми, 30-та експедиція активно долучалася до міжнародної співпраці, культурної дипломатії та популяризації науки. Зокрема, на "Вернадському" спільно з українськими вченими працювали учасники Першої мексиканської антарктичної експедиції.

Це важливо не лише з точки зору наукової взаємодії, а й як інструмент нашої "м'якої сили" в країнах Глобального Півдня. Також полярники 30-ї прийняли на станції майже 2 тис. туристів з різних куточків світу (звісно, крім рф та рб) та провели понад 130 онлайн-зустрічей для школярів. Тепер естафету української антарктичної місії підхопила 31-ша експедиція. Керівник 30-ї УАЕ Олександр Полудень віддав символічний ключ від "Вернадського" своїй наступниці Анжеліці Ганчук. Також вони разом підписали акт приймання-передачі станції та змінили прапори на флагштоку

- зазначили в центрі.

Нагадаємо

Горбатий кит влаштував "прощальне шоу" учасникам 30-ї Української антарктичної експедиції. Під час зустрічі з вченими він зробив понад 50 стрибків поспіль.

Ольга Розгон

Суспільство
Тварини
Антарктида
Чилі
Мексика
Україна
Польща