Ісландія вважає загрозу колапсу Атлантичної течії проблемою національної безпеки
Ісландія включила можливий колапс Атлантичної меридіональної перекидної течії (AMOC) до стратегії національної безпеки. Ця подія може спричинити різке похолодання в Європі та мати глобальні наслідки.
Ісландія офіційно визнала можливий колапс Атлантичної меридіональної перекидної течії (AMOC) екзистенційною загрозою та включила його до стратегії національної безпеки, повідомив міністр клімату країни Йоганн Палл Йоганнссон. Про це інформує Reuters, пише УНН.
Потенційна зупинка течії, що переносить теплу воду з тропіків до Арктики, може спричинити різке похолодання в Європі та сучасний льодовиковий період.
Це пряма загроза нашій національній стійкості та безпеці. Це перший випадок, коли конкретне явище, пов’язане з кліматом, офіційно було винесено на розгляд Ради національної безпеки як потенційна екзистенційна загроза
Уряд готує заходи реагування, координує дії міністерств та оцінює потребу у подальших дослідженнях і політиці готовності до стихійних лих.
Вчені попереджають, що колапс AMOC матиме глобальні наслідки: дестабілізацію режимів опадів у Африці, Індії та Південній Америці, швидше потепління в Антарктиді та прискорене танення льодовиків. Ефекти можуть торкнутися енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та міжнародних перевезень.
