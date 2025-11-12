Ісландія вважає загрозу колапсу Атлантичної течії проблемою національної безпеки

$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20641 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50188 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46751 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50072 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 47927 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 43937 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59869 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62882 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82367 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132016 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16518 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 12844 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22945 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 6612 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13114 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 50753 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69578 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 45839 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65155 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13261 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23097 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22558 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61803 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62016 перегляди
Ісландія вважає загрозу колапсу Атлантичної течії проблемою національної безпеки

Київ • УНН

 • 2524 перегляди

Ісландія включила можливий колапс Атлантичної меридіональної перекидної течії (AMOC) до стратегії національної безпеки. Ця подія може спричинити різке похолодання в Європі та мати глобальні наслідки.

Ісландія вважає загрозу колапсу Атлантичної течії проблемою національної безпеки
Фото: Reuters

Ісландія офіційно визнала можливий колапс Атлантичної меридіональної перекидної течії (AMOC) екзистенційною загрозою та включила його до стратегії національної безпеки, повідомив міністр клімату країни Йоганн Палл Йоганнссон. Про це інформує Reuters, пише УНН.

Деталі

Потенційна зупинка течії, що переносить теплу воду з тропіків до Арктики, може спричинити різке похолодання в Європі та сучасний льодовиковий період.

Це пряма загроза нашій національній стійкості та безпеці. Це перший випадок, коли конкретне явище, пов’язане з кліматом, офіційно було винесено на розгляд Ради національної безпеки як потенційна екзистенційна загроза 

– заявив Йоганнссон.

Уряд готує заходи реагування, координує дії міністерств та оцінює потребу у подальших дослідженнях і політиці готовності до стихійних лих.

ООН: кліматичні обіцянки скоротять викиди лише на 12% до 2035 року10.11.25, 20:46 • 7866 переглядiв

Вчені попереджають, що колапс AMOC матиме глобальні наслідки: дестабілізацію режимів опадів у Африці, Індії та Південній Америці, швидше потепління в Антарктиді та прискорене танення льодовиків. Ефекти можуть торкнутися енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та міжнародних перевезень.

ООН прогнозує підвищення температури на 2,8°C попри покращення кліматичної політики04.11.25, 17:01 • 2003 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Морози в Україні
Енергетика
Антарктида
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Індія
Південна Америка
Ісландія
Африка
Європа