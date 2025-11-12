Исландия считает угрозу коллапса Атлантического течения проблемой национальной безопасности
Киев • УНН
Исландия включила возможный коллапс Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) в стратегию национальной безопасности. Это событие может вызвать резкое похолодание в Европе и иметь глобальные последствия.
Подробности
Потенциальная остановка течения, переносящего теплую воду из тропиков в Арктику, может вызвать резкое похолодание в Европе и современный ледниковый период.
Это прямая угроза нашей национальной устойчивости и безопасности. Это первый случай, когда конкретное явление, связанное с климатом, официально было вынесено на рассмотрение Совета национальной безопасности как потенциальная экзистенциальная угроза
Правительство готовит меры реагирования, координирует действия министерств и оценивает потребность в дальнейших исследованиях и политике готовности к стихийным бедствиям.
Ученые предупреждают, что коллапс AMOC будет иметь глобальные последствия: дестабилизацию режимов осадков в Африке, Индии и Южной Америке, более быстрое потепление в Антарктиде и ускоренное таяние ледников. Эффекты могут затронуть энергетику, продовольственную безопасность, инфраструктуру и международные перевозки.
