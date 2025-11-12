$42.010.06
15:53 • 12546 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 23834 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
14:21 • 24859 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 28493 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 28047 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 27908 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 44248 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62432 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 81694 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 129041 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Графики отключений электроэнергии
Исландия считает угрозу коллапса Атлантического течения проблемой национальной безопасности

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

Исландия включила возможный коллапс Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) в стратегию национальной безопасности. Это событие может вызвать резкое похолодание в Европе и иметь глобальные последствия.

Исландия считает угрозу коллапса Атлантического течения проблемой национальной безопасности
Фото: Reuters

Исландия официально признала возможный коллапс Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) экзистенциальной угрозой и включила его в стратегию национальной безопасности, сообщил министр климата страны Йоханн Палл Йоханнссон. Об этом информирует Reuters, пишет УНН.

Подробности

Потенциальная остановка течения, переносящего теплую воду из тропиков в Арктику, может вызвать резкое похолодание в Европе и современный ледниковый период.

Это прямая угроза нашей национальной устойчивости и безопасности. Это первый случай, когда конкретное явление, связанное с климатом, официально было вынесено на рассмотрение Совета национальной безопасности как потенциальная экзистенциальная угроза 

– заявил Йоханнссон.

Правительство готовит меры реагирования, координирует действия министерств и оценивает потребность в дальнейших исследованиях и политике готовности к стихийным бедствиям.

ООН: климатические обещания сократят выбросы лишь на 12% к 2035 году10.11.25, 20:46 • 7852 просмотра

Ученые предупреждают, что коллапс AMOC будет иметь глобальные последствия: дестабилизацию режимов осадков в Африке, Индии и Южной Америке, более быстрое потепление в Антарктиде и ускоренное таяние ледников. Эффекты могут затронуть энергетику, продовольственную безопасность, инфраструктуру и международные перевозки.

ООН прогнозирует повышение температуры на 2,8°C, несмотря на улучшение климатической политики04.11.25, 17:01 • 1999 просмотров

Степан Гафтко

