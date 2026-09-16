Гренландія й Антарктида втратили 11,3 трильйона тонн льоду

Нове дослідження, що спирається на супутникові дані, зібрані починаючи з 1970-х років, зафіксувало значні втрати полярного льоду в Гренландії та Антарктиді — регіонах, де зосереджені два найбільші крижані щити Землі, — що сприяло підвищенню рівня світового океану, передає УНН із посиланням на Reuters.

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У період з 1979 по 2023 рік, згідно з даними 27 супутникових місій, Гренландія та Антарктида сукупно втратили 11,3 трильйона тонн льоду, що призвело до підвищення рівня світового океану на 1,24 дюйма (3,14 см).

Це дослідження, в якому використано найтриваліший на сьогодні масив супутникових даних про зміни крижаних щитів для отримання найбільш повної картини втрат льоду в Гренландії та Антарктиді, було проведене командою Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise (Міжнародна група з порівняння даних про баланс маси крижаних щитів).

За словами науковців, отримані результати є новим свідченням наслідків глобальних змін клімату, спричинених діяльністю людини.

"Щоб краще уявити масштаби цієї величезної цифри: 11,3 трильйона тонн льоду — це обсяг, достатній для утворення куба заввишки 23 кілометри (14,3 милі)", — зазначила кліматологиня Інес Отосака з Університету Нортумбрії (Англія), провідна авторка дослідження, опублікованого в середу в журналі Scientific Data.

Із загального обсягу втраченого льоду, зафіксованого в дослідженні, близько 60% припало на Гренландію, а 40% — на Антарктиду, попри те, що площа Гренландії становить лише близько однієї восьмої частини площі Антарктиди.

"Коли крижані щити тануть, це сприяє підвищенню рівня світового океану. А з кожним додатковим сантиметром підвищення рівня моря від 2 до 3 мільйонів людей опиняються під загрозою щорічних прибережних повеней. Нині крижані щити є одним із головних чинників підвищення рівня моря, на які припадає близько 25% загального зростання цього показника", — пояснила Отосака.

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"Ми розширили часовий діапазон наших супутникових даних, охопивши період із 1970-х років, і це підтверджує, що втрати льоду почалися в 1990-х роках і відтоді зростали. Наша оцінка свідчить про те, що темпи втрати льоду збільшилися вчетверо в період між 1980-ми та 2010-ми роками", — додала Отосака. Дослідження зафіксувало сповільнення темпів втрати льоду в період між 2020 та 2023 роками, хоча, за словами науковців, це, ймовірно, є короткостроковим коливанням, а не зміною довгострокової тенденції. Вони зазначили, що надзвичайно рясні снігопади у Східній Антарктиді забезпечили достатній приріст льоду, щоб компенсувати частину втрат із льодовиків в інших районах континенту, тоді як відносно помірне літо в Гренландії суттєво зменшило танення льоду на поверхні.

Близько 84% втраченого льоду припало на льодовики, що прискорено сповзають в океан, а не на танення льоду на поверхні; це свідчить про те, що довгострокова тенденція зумовлена ​​реакцією крижаних щитів на потепління океану, пояснила Отосака.

Дослідники зауважили: хоча загальний показник підвищення рівня моря внаслідок втрати льоду в Гренландії та Антарктиді може здаватися незначним, це ставить під загрозу затоплення прибережних територій та ерозії ґрунту від 6 до 9 мільйонів людей у ​​всьому світі.

"Ці результати мають важливе значення для планування розвитку прибережних зон і свідчать про нагальну потребу в розробці планів захисту прибережних громад у всьому світі від наслідків танення крижаних щитів", — підсумувала Отосака.

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