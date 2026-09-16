Гренландія й Антарктида втратили 11,3 трильйона тонн льоду

$44.640.0251.510.01
ukenru
20:08 • 118 перегляди
Антибалістична коаліція розширюватиметься, перший результат Freyja планують випробувати цього року - Зеленський
19:01 • 6462 перегляди
Зеленський анонсував повернення декларування для правоохоронців і військових, які не на війні
16:14 • 16283 перегляди
Команди України та США працюють над зустріччю Зеленського і Трампа - Тихий
15:48 • 21349 перегляди
США вирішують, якою буде ключова ставка: що це означає для долара та світових ринків
15:31 • 13392 перегляди
Україна чекає від рф списки об’єктів: у МЗС пояснили умови можливого енергетичного перемир’я
15:03 • 12864 перегляди
Олешки стали смертельною пасткою, люди йдуть з міста через мінні поля - рф не підтверджує готовність до гуманітарної евакуації
16 вересня, 13:42 • 14915 перегляди
Генпрокурор США відмовився розслідувати фінансування російським олігархом весілля сина Трампа
16 вересня, 12:49 • 13776 перегляди
росіяни вдарили КАБами по Сумах: шестеро постраждалих
Ексклюзив
16 вересня, 12:21 • 14344 перегляди
В Україну йдуть осінні тумани - ночі стануть прохолоднішими, а дні ще балуватимуть теплом
16 вересня, 10:42 • 20591 перегляди
ЄС готує Україні рекордну підтримку на тлі важкої зими: чим допоможуть Києву
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.9м/с
63%
748мм
Популярнi новини
Європа посилює оборону - Урсула фон дер Ляєн розповіла, що змінитьсяPhoto16 вересня, 11:06 • 27014 перегляди
Канада може стати першим асоційованим членом ЄС - фон дер Ляєн16 вересня, 11:22 • 5036 перегляди
Бойовий корабель ВМС Німеччини вперше очолила жінка16 вересня, 12:34 • 4814 перегляди
Роль адвоката в захисті бізнесу під час слідчих дій або чому шукати адвоката після обшуку запізно15:27 • 15682 перегляди
Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах15:40 • 12033 перегляди
Публікації
США вирішують, якою буде ключова ставка: що це означає для долара та світових ринків15:48 • 21377 перегляди
Роль адвоката в захисті бізнесу під час слідчих дій або чому шукати адвоката після обшуку запізно15:27 • 16135 перегляди
Європа посилює оборону - Урсула фон дер Ляєн розповіла, що змінитьсяPhoto16 вересня, 11:06 • 27457 перегляди
Авіація під тиском: необґрунтоване трактування оподаткування авіалізингу загрожує бюджетним надходженням16 вересня, 10:00 • 34158 перегляди
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші16 вересня, 09:12 • 35532 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Марченко
Урсула фон дер Ляєн
Ніколя Саркозі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Угорщина
Литва
Реклама
УНН Lite
Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах15:40 • 12491 перегляди
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 41057 перегляди
Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус15 вересня, 23:07 • 40805 перегляди
Чака Норріса, Роберта Редфорда та зірку "Баффі" "забули" вшанувати на "Еммі-2026"15 вересня, 22:05 • 38659 перегляди
Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому15 вересня, 21:06 • 38917 перегляди
Актуальне
Техніка
Bild
Фільм
Серіали
Опалення

Гренландія й Антарктида втратили 11,3 трильйона тонн льоду

Київ • УНН

 • 134 перегляди

За 1979–2023 роки крижані щити втратили 11,3 трильйона тонн льоду. Це підняло рівень світового океану на 3,14 сантиметра.

Гренландія й Антарктида втратили 11,3 трильйона тонн льоду

Нове дослідження, що спирається на супутникові дані, зібрані починаючи з 1970-х років, зафіксувало значні втрати полярного льоду в Гренландії та Антарктиді — регіонах, де зосереджені два найбільші крижані щити Землі, — що сприяло підвищенню рівня світового океану, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У період з 1979 по 2023 рік, згідно з даними 27 супутникових місій, Гренландія та Антарктида сукупно втратили 11,3 трильйона тонн льоду, що призвело до підвищення рівня світового океану на 1,24 дюйма (3,14 см).

Це дослідження, в якому використано найтриваліший на сьогодні масив супутникових даних про зміни крижаних щитів для отримання найбільш повної картини втрат льоду в Гренландії та Антарктиді, було проведене командою Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise (Міжнародна група з порівняння даних про баланс маси крижаних щитів).

За словами науковців, отримані результати є новим свідченням наслідків глобальних змін клімату, спричинених діяльністю людини.

"Щоб краще уявити масштаби цієї величезної цифри: 11,3 трильйона тонн льоду — це обсяг, достатній для утворення куба заввишки 23 кілометри (14,3 милі)", — зазначила кліматологиня Інес Отосака з Університету Нортумбрії (Англія), провідна авторка дослідження, опублікованого в середу в журналі Scientific Data.

Із загального обсягу втраченого льоду, зафіксованого в дослідженні, близько 60% припало на Гренландію, а 40% — на Антарктиду, попри те, що площа Гренландії становить лише близько однієї восьмої частини площі Антарктиди.

"Коли крижані щити тануть, це сприяє підвищенню рівня світового океану. А з кожним додатковим сантиметром підвищення рівня моря від 2 до 3 мільйонів людей опиняються під загрозою щорічних прибережних повеней. Нині крижані щити є одним із головних чинників підвищення рівня моря, на які припадає близько 25% загального зростання цього показника", — пояснила Отосака.

Ель-Ніньйо може стати найсильнішим за кілька десятиліть - ООН03.09.26, 14:31 • 5166 переглядiв

"Ми розширили часовий діапазон наших супутникових даних, охопивши період із 1970-х років, і це підтверджує, що втрати льоду почалися в 1990-х роках і відтоді зростали. Наша оцінка свідчить про те, що темпи втрати льоду збільшилися вчетверо в період між 1980-ми та 2010-ми роками", — додала Отосака. Дослідження зафіксувало сповільнення темпів втрати льоду в період між 2020 та 2023 роками, хоча, за словами науковців, це, ймовірно, є короткостроковим коливанням, а не зміною довгострокової тенденції. Вони зазначили, що надзвичайно рясні снігопади у Східній Антарктиді забезпечили достатній приріст льоду, щоб компенсувати частину втрат із льодовиків в інших районах континенту, тоді як відносно помірне літо в Гренландії суттєво зменшило танення льоду на поверхні.

Близько 84% втраченого льоду припало на льодовики, що прискорено сповзають в океан, а не на танення льоду на поверхні; це свідчить про те, що довгострокова тенденція зумовлена ​​реакцією крижаних щитів на потепління океану, пояснила Отосака.

Дослідники зауважили: хоча загальний показник підвищення рівня моря внаслідок втрати льоду в Гренландії та Антарктиді може здаватися незначним, це ставить під загрозу затоплення прибережних територій та ерозії ґрунту від 6 до 9 мільйонів людей у ​​всьому світі.

"Ці результати мають важливе значення для планування розвитку прибережних зон і свідчать про нагальну потребу в розробці планів захисту прибережних громад у всьому світі від наслідків танення крижаних щитів", — підсумувала Отосака.

В Атлантичному океані цього сезону через Ель-Ніньйо ще не було жодного урагану11.09.26, 22:56 • 14967 переглядiв

Антоніна Туманова

СвітПогода та довкілля
Ґренландія
Антарктида
Reuters
Англія