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Financial Times

Гренландия и Антарктида потеряли 11,3 триллиона тонн льда

Киев • УНН

 • 3000 просмотра

За 1979–2023 годы ледяные щиты потеряли 11,3 триллиона тонн льда. Это подняло уровень мирового океана на 3,14 сантиметра.

Гренландия и Антарктида потеряли 11,3 триллиона тонн льда

Новое исследование, основанное на спутниковых данных, собранных начиная с 1970-х годов, зафиксировало значительные потери полярного льда в Гренландии и Антарктиде — регионах, где сосредоточены два крупнейших ледяных щита Земли, — что способствовало повышению уровня мирового океана, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В период с 1979 по 2023 год, согласно данным 27 спутниковых миссий, Гренландия и Антарктида в совокупности потеряли 11,3 триллиона тонн льда, что привело к повышению уровня мирового океана на 1,24 дюйма (3,14 см).

Это исследование, в котором использован самый продолжительный на сегодняшний день массив спутниковых данных об изменениях ледяных щитов для получения наиболее полной картины потерь льда в Гренландии и Антарктиде, было проведено командой Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise (Международная группа по сравнению данных о балансе массы ледяных щитов).

По словам ученых, полученные результаты являются новым свидетельством последствий глобальных изменений климата, вызванных деятельностью человека.

"Чтобы лучше представить масштабы этой огромной цифры: 11,3 триллиона тонн льда — это объем, достаточный для образования куба высотой 23 километра (14,3 мили)", — отметила климатолог Инес Отосака из Университета Нортумбрии (Англия), ведущая автор исследования, опубликованного в среду в журнале Scientific Data.

Из общего объема потерянного льда, зафиксированного в исследовании, около 60% пришлось на Гренландию, а 40% — на Антарктиду, несмотря на то, что площадь Гренландии составляет лишь около одной восьмой площади Антарктиды.

"Когда ледяные щиты тают, это способствует повышению уровня мирового океана. И с каждым дополнительным сантиметром повышения уровня моря от 2 до 3 миллионов человек оказываются под угрозой ежегодных прибрежных наводнений. В настоящее время ледяные щиты являются одним из главных факторов повышения уровня моря, на которые приходится около 25% общего роста этого показателя", — пояснила Отосака.

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"Мы расширили временной диапазон наших спутниковых данных, охватив период с 1970-х годов, и это подтверждает, что потери льда начались в 1990-х годах и с тех пор увеличивались. Наша оценка свидетельствует о том, что темпы потери льда выросли в четыре раза в период между 1980-ми и 2010-ми годами", — добавила Отосака. Исследование зафиксировало замедление темпов потери льда в период между 2020 и 2023 годами, хотя, по словам ученых, это, вероятно, является краткосрочным колебанием, а не изменением долгосрочной тенденции. Они отметили, что чрезвычайно обильные снегопады в Восточной Антарктиде обеспечили достаточный прирост льда, чтобы компенсировать часть потерь ледников в других районах континента, тогда как относительно умеренное лето в Гренландии существенно уменьшило таяние льда на поверхности.

Около 84% потерянного льда пришлось на ледники, ускоренно сползающие в океан, а не на таяние льда на поверхности; это свидетельствует о том, что долгосрочная тенденция обусловлена реакцией ледяных щитов на потепление океана, пояснила Отосака.

Исследователи отметили: хотя общий показатель повышения уровня моря вследствие потери льда в Гренландии и Антарктиде может казаться незначительным, это ставит под угрозу затопления прибрежных территорий и эрозии почвы от 6 до 9 миллионов человек во всем мире.

"Эти результаты имеют важное значение для планирования развития прибрежных зон и свидетельствуют о настоятельной необходимости разработки планов защиты прибрежных общин во всем мире от последствий таяния ледяных щитов", — подытожила Отосака.

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Антонина Туманова

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