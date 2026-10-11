На Мексику насувається катастрофічний ураган 4-ї категорії, вітер сягає 240 км/год

Потужний ураган "Саймон" 11 жовтня наблизився до тихоокеанського узбережжя Мексики, загрожуючи популярним курортам і прибережним містам. Шторм досяг 4-ї категорії небезпеки, а швидкість вітру становить 240 км/год. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Національний центр ураганів США, пише УНН.

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Епіцентр стихії вранці перебував приблизно за 175 кілометрів від Кабо-Коррієнтес і рухався на північний захід зі швидкістю 9 км/год. Синоптики поки не можуть точно визначити, чи вийде ураган безпосередньо на сушу.

Особливу небезпеку "Саймон" становить для району Пуерто-Вальярта – популярного туристичного курорту. У прилеглих гірських громадах багато житлових будинків можуть не витримати руйнівної сили стихії.

Синоптики попереджають про катастрофічні наслідки

Ми очікуємо катастрофічних наслідків вітру та штормових хвиль, що загрожують життю, вздовж західно-центрального узбережжя Мексики – заявив фахівець Національного центру ураганів США Філіп Паппін.

За прогнозами, потужні зливи можуть спричинити небезпечні повені та зсуви ґрунту в гірських районах. Прибережним населеним пунктам також загрожують високі хвилі та штормові нагони води.

Метеорологи зазначають, що ураган рухається повільно та залишається над океаном, тому може зберігати надзвичайно велику силу під час наближення до мексиканського узбережжя.

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