На Мексику надвигается катастрофический ураган 4-й категории, скорость ветра достигает 240 км/ч

Мощный ураган «Саймон» 11 октября приблизился к тихоокеанскому побережью Мексики, угрожая популярным курортам и прибрежным городам. Шторм достиг 4-й категории опасности, а скорость ветра составляет 240 км/ч. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Национальный центр ураганов США, пишет УНН.

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Эпицентр стихии утром находился примерно в 175 километрах от Кабо-Корриентес и двигался на северо-запад со скоростью 9 км/ч. Синоптики пока не могут точно определить, выйдет ли ураган непосредственно на сушу.

Особую опасность «Саймон» представляет для района Пуэрто-Вальярты — популярного туристического курорта. В близлежащих горных общинах многие жилые дома могут не выдержать разрушительной силы стихии.

Синоптики предупреждают о катастрофических последствиях

Мы ожидаем катастрофических последствий ветра и штормовых волн, угрожающих жизни, вдоль западно-центрального побережья Мексики — заявил специалист Национального центра ураганов США Филипп Паппин.

По прогнозам, мощные ливни могут вызвать опасные наводнения и оползни в горных районах. Прибрежным населенным пунктам также угрожают высокие волны и штормовые нагоны воды.

Метеорологи отмечают, что ураган движется медленно и остается над океаном, поэтому может сохранять чрезвычайно большую силу при приближении к мексиканскому побережью.

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