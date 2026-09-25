Топ-10 кінопрем’єр, які виходять вже цього тижня

Найближчими днями в українських кінотеатрах стартують фільми різних жанрів на будь-який смак. УНН підготували топ-10 кінопрем’єр, які глядачі зможуть переглянути вже цього тижня.

Неадеквати

Прем’єра: 26 вересня

Жанр: комедія, екшн

Сюжет

Професійні невдахи Марк і Девіс отримують на перший погляд просту роботу - перевезти через кілька штатів сина заможного чоловіка до реабілітаційного центру. За поїздку їм обіцяють море грошей, а для подорожі дають дорогий автомобіль. Проте вже невдовзі чоловіки розуміють, що пасажир зовсім не такий безпечний та тихий, як вони очікували. Дорогою на них чекають злочинці, поліція та низка небезпечних ситуацій, тож швидкий заробіток поступово перетворюється на боротьбу за життя.

Linkin Park: Unshatter

Прем’єра: 30 вересня

Жанр: концерт, документальний

Сюжет

Документальний фільм розповідає про новий етап в історії Linkin Park після тривалої паузи, пов’язаної зі смертю вокаліста Честера Беннінгтона. Стрічка показує, як учасники гурту намагалися повернутися до творчості та знайти нове звучання. У фільмі використані архівні матеріали, записи зі студії, кадри концертів і розмови з музикантами та прихильниками. Історія охоплює шлях гурту від перших студійних сесій до виходу альбому From Zero та масштабного концерту в Сан-Паулу.

Веріті

Прем’єра: 30 вересня

Жанр: трилер, містика

Сюжет

Письменниця Ловен Ешлі отримує пропозицію завершити серію книг відомої авторки Веріті Кроуфорд, яка після трагедії більше не може працювати. Для цього Ловен приїздить до будинку родини Кроуфордів. Там вона знаходить особистий рукопис Веріті, у якому описані події з її життя та стосунки з чоловіком Джеремі. Занурення в цей текст поступово змушує Ловен сумніватися в тому, де закінчується вигадка і починається реальність.

Діґґер

Прем’єра: 30 вересня

Жанр: драма, комедія

Сюжет

Головний герой, якого вважають найвпливовішою людиною планети, вирушає у небезпечну місію. Йому потрібно врятувати людство від катастрофи, яка стала наслідком його власних дій. Часу на виправлення ситуації залишається дедалі менше.

Омега

Прем’єра: 1 жовтня

Жанр: військовий, документальний

Сюжет

Документальна стрічка показує життя українського підрозділу спецпризначенців під командуванням бійця з позивним Художник. Камера спостерігає за військовими не лише під час виконання бойових завдань, а й у моменти після повернення з операцій. Побратимство, гумор, звичні ритуали та взаємна підтримка допомагають бійцям не втратити себе, повертаючись із самого пекла.

Королівський Кіт

Прем’єра: 1 жовтня

Жанр: пригоди, анімація, фентезі

Сюжет

У стародавньому Цзіньліні кіт, який служить охоронцем генерала Коу Чжан Ао, стає учасником розслідування загадкової справи. Разом із молодим Бао Чженом, Цзіньмаошу та дочкою генерала Коу Чжу він намагається встановити правду. Пошуки приводять героїв до масштабної змови, яку їм доведеться викрити.

ДОВЖЕНКО. Перший погляд

Прем’єра: 1 жовтня

Жанр: біографічний, пригоди, історичний

Сюжет

Події фільму розгортаються в Одесі 1926 року. Молодий Олександр Довженко приїздить до міста, щоб розпочати роботу над своїм першим фільмом. Він прагне створювати кіно як мистецтво, але змушений працювати в умовах системи, яка намагається контролювати його творчість. Це історія про момент, коли українське кіно лише народжувалося, а один молодий режисер наважився мріяти про нього по-своєму.

Перевізник

Прем’єра: 1 жовтня

Жанр: трилер, екшн, комедія

Сюжет

Колишній спецпризначенець опиняється в небезпечній ситуації разом із чоловіком на якого полюють картелі. Їм доводиться діяти разом, щоб доставити донорський орган дитині, яка потребує термінової операції. На шляху героїв виникають численні перешкоди, переслідування та непередбачувані ситуації.

Суперхижак

Прем’єра: 1 жовтня

Жанр: трилер, кримінал, екшн

Сюжет

Відпочинок двох подруг у Мексиці перетворюється на боротьбу за виживання після того, як вони випадково знаходять схованку з наркотиками, що належить картелю. Дівчата опиняються у клітці під водою посеред океану. Навколо хижі акули, а на поверхні чергують озброєні злочинці. Щоб вибратися та врятувати своїх друзів, героїням доведеться використовувати кмітливість і витримку.

Гірке Різдво

Прем’єра: 1 жовтня

Жанр: драма, комедія

Сюжет

Новий фільм оскароносного Педро Альмодовара. Ельса - жінка, яка працює у рекламі, переживає втрату матері та будує стосунки з пожежником. Все б нічого, однак Ельси не існує. Вона - центральна героїня історії режисера, який переживає творчу кризу. Він безсоромно ліпить сюжет із чужих і власних реальних історій, і пречудово знає, що це жахливо, та спинитися не здатен.

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