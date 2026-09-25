Топ-10 кинопремьер, которые выходят уже на этой неделе

В ближайшие дни в украинских кинотеатрах стартуют фильмы разных жанров на любой вкус. УНН подготовило топ-10 кинопремьер, которые зрители смогут посмотреть уже на этой неделе.

Неадекваты

Премьера: 26 сентября

Жанр: комедия, экшен

Сюжет

Профессиональные неудачники Марк и Дэвис получают на первый взгляд простую работу — перевезти через несколько штатов сына состоятельного мужчины в реабилитационный центр. За поездку им обещают море денег, а для путешествия предоставляют дорогой автомобиль. Однако вскоре мужчины понимают, что пассажир совсем не такой безопасный и тихий, как они ожидали. По дороге их ждут преступники, полиция и ряд опасных ситуаций, поэтому быстрый заработок постепенно превращается в борьбу за жизнь.

Linkin Park: Unshatter

Премьера: 30 сентября

Жанр: концерт, документальный

Сюжет

Документальный фильм рассказывает о новом этапе в истории Linkin Park после длительной паузы, связанной со смертью вокалиста Честера Беннингтона. Лента показывает, как участники группы пытались вернуться к творчеству и найти новое звучание. В фильме использованы архивные материалы, записи из студии, кадры концертов и разговоры с музыкантами и поклонниками. История охватывает путь группы от первых студийных сессий до выхода альбома From Zero и масштабного концерта в Сан-Паулу.

Вери́ти

Премьера: 30 сентября

Жанр: триллер, мистика

Сюжет

Писательница Ловен Эшли получает предложение завершить серию книг известной авторки Вери́ти Кроуфорд, которая после трагедии больше не может работать. Для этого Ловен приезжает в дом семьи Кроуфордов. Там она находит личную рукопись Вери́ти, в которой описаны события её жизни и отношения с мужем Джереми. Погружение в этот текст постепенно заставляет Ловен сомневаться в том, где заканчивается вымысел и начинается реальность.

Диггер

Премьера: 30 сентября

Жанр: драма, комедия

Сюжет

Главный герой, которого считают самым влиятельным человеком планеты, отправляется на опасную миссию. Ему нужно спасти человечество от катастрофы, ставшей следствием его собственных действий. Времени на исправление ситуации остаётся всё меньше.

Омега

Премьера: 1 октября

Жанр: военный, документальный

Сюжет

Документальная лента показывает жизнь украинского подразделения спецназовцев под командованием бойца с позывным Художник. Камера наблюдает за военными не только во время выполнения боевых задач, но и в моменты после возвращения с операций. Братство, юмор, привычные ритуалы и взаимная поддержка помогают бойцам не потерять себя, возвращаясь из самого ада.

Королевский Кот

Премьера: 1 октября

Жанр: приключения, анимация, фэнтези

Сюжет

В древнем Цзиньлине кот, служащий охранником генерала Коу Чжан Ао, становится участником расследования загадочного дела. Вместе с молодым Бао Чжэном, Цзиньмаошу и дочерью генерала Коу Чжу он пытается установить правду. Поиски приводят героев к масштабному заговору, который им предстоит раскрыть.

ДОВЖЕНКО. Первый взгляд

Премьера: 1 октября

Жанр: биографический, приключения, исторический

Сюжет

События фильма разворачиваются в Одессе 1926 года. Молодой Александр Довженко приезжает в город, чтобы начать работу над своим первым фильмом. Он стремится создавать кино как искусство, но вынужден работать в условиях системы, которая пытается контролировать его творчество. Это история о моменте, когда украинское кино только зарождалось, а один молодой режиссёр осмелился мечтать о нём по-своему.

Перевозчик

Премьера: 1 октября

Жанр: триллер, экшен, комедия

Сюжет

Бывший спецназовец оказывается в опасной ситуации вместе с мужчиной, на которого охотятся картели. Им приходится действовать сообща, чтобы доставить донорский орган ребёнку, которому необходима срочная операция. На пути героев возникают многочисленные препятствия, преследования и непредсказуемые ситуации.

Суперхищник

Премьера: 1 октября

Жанр: триллер, криминал, экшен

Сюжет

Отдых двух подруг в Мексике превращается в борьбу за выживание после того, как они случайно находят тайник с наркотиками, принадлежащий картелю. Девушки оказываются в клетке под водой посреди океана. Вокруг — хищные акулы, а на поверхности дежурят вооружённые преступники. Чтобы выбраться и спасти своих друзей, героиням придётся использовать смекалку и выдержку.

Горькое Рождество

Премьера: 1 октября

Жанр: драма, комедия

Сюжет

Новый фильм оскароносного Педро Альмодовара. Эльса — женщина, работающая в рекламе, переживает потерю матери и строит отношения с пожарным. Всё бы ничего, однако Эльсы не существует. Она — центральная героиня истории режиссёра, переживающего творческий кризис. Он бесстыдно лепит сюжет из чужих и собственных реальных историй и прекрасно знает, что это ужасно, но остановиться не способен.

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