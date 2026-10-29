ФІФА очікує рекордних $5 млрд на квитках і гостинності на ЧС-2026

ФІФА, як очікується, отримає близько 5 мільярдів доларів від продажу квитків та послуг з гостинності на Чемпіонаті світу 2026 року - це більш ніж у п'ять разів більше, ніж вони заробили на турнірі в Катарі чотири роки тому. Про це УНН пише з посиланням на The New York Times.

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Президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше оголосив, що цьогорічний Чемпіонат світу, який спільно приймали Сполучені Штати, Канада та Мексика, приніс дохід обсягом 15 мільярдів доларів, що на 2 мільярди доларів більше, ніж вони очікували.

Це означає, що третина цього доходу була отримана лише від продажу квитків та послуг з гостинності, хоча цифра в 5 мільярдів доларів є частиною поточного аудиту, тому вона може бути трохи вищою або нижчою.

Чемпіонат світу 2026 року включав на 40 матчів більше (104), ніж у Катарі (64), а продаж квитків та послуги з гостинності на турнірі 2022 року приніс прибуток обсягом 929 мільйонів доларів.

Керівний орган світового футболу був широко засуджений за свою політику щодо квитків на цьогорічному турнірі, вперше запровадивши динамічне ціноутворення, а також отримавши 30-відсоткову комісію з будь-якого перепродажу.

Одним із наслідків того, що ФІФА не дозволила традиційний вторинний ринок продажу квитків у Сполучених Штатах, а натомість дозволила перепродаж лише через свою платформу, стало те, що це запобігло потраплянню грошей до рекламних посередників і, як зазначає керівний орган, не реінвестувало їх у світовий футбол.

Початкові ціни, оприлюднені перед турніром, були найвищими в історії чемпіонатів світу, а квитки на фінал на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі в США 19 липня починалися від 4185 доларів США - у сім разів перевищуючи вартість найдешевшого квитка на фінал у Катарі у 2022 році.

У відповідь на те, що вони назвали "захмарними" цінами, Football Supporters Europe та Euroconsumers, організація із захисту прав споживачів, подали офіційну скаргу до Європейської комісії. ФІФА послідовно захищала ціни, вказуючи на те, що будь-який дохід, отриманий від продажу квитків, зрештою буде реінвестований назад у футбол, а також зазначала, що вони віддзеркалюють північноамериканський ринок, де не рідкість платити сотні доларів за відвідування спортивних подій.

Однак після широкої негативної реакції вони запровадили обмежену кількість – 1000 квитків вартістю 60 доларів – на кожен зі 104 матчів чемпіонату світу.

ФІФА наголосила, що турнір відвідали "безпрецедентні 6,81 мільйона вболівальників", а "рівень заповнюваності" становив "99,7 відсотка на всіх матчах".

"Доходи, отримані від турніру, забезпечать безпрецедентні ресурси для асоціацій-членів ФІФА для інвестування в гру, такі як підтримка розвитку чоловічого, жіночого та юнацького футболу у всіх 211 асоціаціях-членах ФІФА щодня року", – додав речник ФІФА.

"Як було оголошено раніше цього місяця після засідання ради ФІФА в Цюриху, адміністрація ФІФА представила раді ФІФА запропоновану ініціативу під назвою "Програма солідарності ФІФА з надлишками", яка передбачає використання частини резервів ФІФА для більш ніж подвоєння рівня запланованого фінансування на період 2027-2030 років до 6,35 мільярда доларів США", - ідеться у заяві.

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