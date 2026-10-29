ФИФА ожидает рекордных $5 млрд от билетов и услуг гостеприимства на ЧМ-2026

Ожидается, что ФИФА получит около 5 миллиардов долларов от продажи билетов и услуг гостеприимства на чемпионате мира 2026 года — это более чем в пять раз больше, чем они заработали на турнире в Катаре четыре года назад. Об этом УНН пишет со ссылкой на The New York Times.

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Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее объявил, что нынешний чемпионат мира, который совместно принимали Соединённые Штаты, Канада и Мексика, принёс доход в размере 15 миллиардов долларов, что на 2 миллиарда долларов больше, чем они ожидали.

Это означает, что треть этого дохода была получена только от продажи билетов и услуг гостеприимства, хотя сумма в 5 миллиардов долларов является частью текущего аудита, поэтому она может оказаться немного выше или ниже.

Чемпионат мира 2026 года включал на 40 матчей больше (104), чем турнир в Катаре (64), а продажа билетов и услуги гостеприимства на турнире 2022 года принесли доход в размере 929 миллионов долларов.

Руководящий орган мирового футбола подвергся широкой критике за свою билетную политику на нынешнем турнире: впервые было введено динамическое ценообразование, а также взималась 30-процентная комиссия с любой перепродажи.

Одним из последствий того, что ФИФА не разрешила традиционный вторичный рынок продажи билетов в Соединённых Штатах, а вместо этого разрешила перепродажу только через свою платформу, стало предотвращение попадания денег к рекламным посредникам и, как отмечает руководящий орган, их невложение обратно в мировой футбол.

Первоначальные цены, опубликованные до начала турнира, были самыми высокими в истории чемпионатов мира, а билеты на финал на стадионе MetLife в Нью-Джерси, США, 19 июля начинались от 4185 долларов США — в семь раз превышая стоимость самого дешёвого билета на финал в Катаре в 2022 году.

В ответ на то, что они назвали "заоблачными" ценами, Football Supporters Europe и Euroconsumers, организация по защите прав потребителей, подали официальную жалобу в Европейскую комиссию. ФИФА последовательно защищала цены, указывая на то, что любой доход, полученный от продажи билетов, в конечном итоге будет реинвестирован обратно в футбол, а также отмечала, что они отражают североамериканский рынок, где нередко платят сотни долларов за посещение спортивных мероприятий.

Однако после широкой негативной реакции они ввели ограниченное количество — 1000 билетов стоимостью 60 долларов — на каждый из 104 матчей чемпионата мира.

ФИФА подчеркнула, что турнир посетили "беспрецедентные 6,81 миллиона болельщиков", а "уровень заполняемости" составил "99,7 процента на всех матчах".

"Доходы, полученные от турнира, обеспечат беспрецедентные ресурсы для ассоциаций — членов ФИФА, чтобы инвестировать в игру, например поддерживать развитие мужского, женского и юношеского футбола во всех 211 ассоциациях — членах ФИФА каждый день года", — добавил представитель ФИФА.

"Как было объявлено ранее в этом месяце после заседания совета ФИФА в Цюрихе, администрация ФИФА представила совету ФИФА предложенную инициативу под названием "Программа солидарности ФИФА с излишками", которая предусматривает использование части резервов ФИФА для более чем двукратного увеличения уровня запланированного финансирования на период 2027–2030 годов — до 6,35 миллиарда долларов США", — говорится в заявлении.

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