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ФИФА ожидает рекордных $5 млрд от билетов и услуг гостеприимства на ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 868 просмотра

ФИФА ожидает около $5 млрд от продажи билетов и услуг гостеприимства на ЧМ-2026 — в пять раз больше, чем в Катаре. Турнир посетили 6,81 млн болельщиков.

ФИФА ожидает рекордных $5 млрд от билетов и услуг гостеприимства на ЧМ-2026

Ожидается, что ФИФА получит около 5 миллиардов долларов от продажи билетов и услуг гостеприимства на чемпионате мира 2026 года — это более чем в пять раз больше, чем они заработали на турнире в Катаре четыре года назад. Об этом УНН пишет со ссылкой на The New York Times.

Подробности

Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее объявил, что нынешний чемпионат мира, который совместно принимали Соединённые Штаты, Канада и Мексика, принёс доход в размере 15 миллиардов долларов, что на 2 миллиарда долларов больше, чем они ожидали.

Это означает, что треть этого дохода была получена только от продажи билетов и услуг гостеприимства, хотя сумма в 5 миллиардов долларов является частью текущего аудита, поэтому она может оказаться немного выше или ниже.

Чемпионат мира 2026 года включал на 40 матчей больше (104), чем турнир в Катаре (64), а продажа билетов и услуги гостеприимства на турнире 2022 года принесли доход в размере 929 миллионов долларов.

Руководящий орган мирового футбола подвергся широкой критике за свою билетную политику на нынешнем турнире: впервые было введено динамическое ценообразование, а также взималась 30-процентная комиссия с любой перепродажи.

Одним из последствий того, что ФИФА не разрешила традиционный вторичный рынок продажи билетов в Соединённых Штатах, а вместо этого разрешила перепродажу только через свою платформу, стало предотвращение попадания денег к рекламным посредникам и, как отмечает руководящий орган, их невложение обратно в мировой футбол.

Первоначальные цены, опубликованные до начала турнира, были самыми высокими в истории чемпионатов мира, а билеты на финал на стадионе MetLife в Нью-Джерси, США, 19 июля начинались от 4185 долларов США — в семь раз превышая стоимость самого дешёвого билета на финал в Катаре в 2022 году.

В ответ на то, что они назвали "заоблачными" ценами, Football Supporters Europe и Euroconsumers, организация по защите прав потребителей, подали официальную жалобу в Европейскую комиссию. ФИФА последовательно защищала цены, указывая на то, что любой доход, полученный от продажи билетов, в конечном итоге будет реинвестирован обратно в футбол, а также отмечала, что они отражают североамериканский рынок, где нередко платят сотни долларов за посещение спортивных мероприятий.

Однако после широкой негативной реакции они ввели ограниченное количество — 1000 билетов стоимостью 60 долларов — на каждый из 104 матчей чемпионата мира.

ФИФА подчеркнула, что турнир посетили "беспрецедентные 6,81 миллиона болельщиков", а "уровень заполняемости" составил "99,7 процента на всех матчах".

"Доходы, полученные от турнира, обеспечат беспрецедентные ресурсы для ассоциаций — членов ФИФА, чтобы инвестировать в игру, например поддерживать развитие мужского, женского и юношеского футбола во всех 211 ассоциациях — членах ФИФА каждый день года", — добавил представитель ФИФА.

"Как было объявлено ранее в этом месяце после заседания совета ФИФА в Цюрихе, администрация ФИФА представила совету ФИФА предложенную инициативу под названием "Программа солидарности ФИФА с излишками", которая предусматривает использование части резервов ФИФА для более чем двукратного увеличения уровня запланированного финансирования на период 2027–2030 годов — до 6,35 миллиарда долларов США", — говорится в заявлении.

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Юлия Шрамко

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